Euronics, con l’ultimo volantino messo a disposizione del pubblico dislocato sull’intero territorio nazionale, è pronta a mettere sul mercato una campagna promozionale davvero unica: al cui interno si possono trovare i prezzi più bassi e le occasioni da non perdere assolutamente di vista.

La soluzione corrente, a differenza di quanto abbiamo già visto in passato, non è disponibile solo in determinati negozi, ma può essere ampiamente sfruttata dal pubblico su tutto il territorio nazionale, senza vincoli particolari. Bisogna solamente prestare attenzione alle scorte, che potrebbero essere limitate, dato che parliamo di SottoCosto.

Euronics, offerte mai viste con questo fantastico volantino

Il volantino di Euronics è uno dei migliori in circolazione, proprio per la sua versatilità e la possibilità di accedere ad una infinità di sconti speciali. Tra i prodotti che maggiormente possono catturare l’attenzione dei consumatori, troviamo prima di tutto il Dyson V12 Detect Slim Absolute, che ha un costo di soli 499 euro, una scopa wireless ricaricabile di altissima qualità, per poi spaziare verso le solite categorie della telefonia mobile.

L’unico appunto che posiamo fare riguarda la disponibilità di un numero relativamente ridotto di top di gamma, poiché la maggior parte dei dispositivi in promozione è di fascia medio-bassa, come ad esempio Realme 11 Pro+, in vendita a 419 euro, forse il migliore di tutta la selezione. Scendendo poi verso modelli più economici, ecco arrivare Realme 11 Pro 5G, in vendita a 279 euro, ma anche Realme C55, Realme C53 (in due varianti differenti) e molti altri ancora. Tutti i dettagli del volantino sono raccolti qui.