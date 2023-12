A partire dal 18 dicembre 2023 TIM offre un’occasione davvero imperdibile per alcuni fortunati clienti della rete mobile. Si tratta della riattivazione dell’opzione aggiuntiva Giga Illimitati 5G, una promozione speciale che torna disponibile proprio in concomitanza con le festività natalizie.

GB illimitati in 5G

L’offerta è davvero vantaggiosa per gli utenti desiderosi di godere di traffico internet mobile “illimitato”. Inoltre, l’opzione include la possibilità di navigare anche in 5G, con velocità di download fino a 2 Gbps e upload di 150 Mbps. Il tutto al costo fisso e conveniente di 4,99 euro al mese, senza oneri di attivazione.

A differenza degli add-on personalizzati con prezzi variabili a partire da 1,99 euro al mese, questa opzione offre non solo l’accesso a Giga Illimitati, ma anche l’abilitazione alla rete di quinta generazione, a patto che questa non sia già inclusa nell’offerta principale dell’utente.

Va evidenziato che, per fruire del 5G di TIM, è indispensabile trovarsi in zone coperte dall’operatore e disporre di un dispositivo compatibile con questa tecnologia avanzata.

L’opzione TIM Giga Illimitati 5G è un’esclusiva ad personam, riservata solo a determinati clienti che riceveranno l’invito tramite SMS, app, area clienti MyTIM, IVR 40916 o Servizio Clienti 119. Questa opzione, lanciata per la prima volta a dicembre 2022, è tornata in diverse occasioni.

Vantaggi extra per TIM Giga Illimitati 5G

Attualmente, è nuovamente disponibile dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, salvo eventuali modifiche. Si tratta di un’offerta che va considerata come un extra rispetto all’offerta dati già attiva sulla linea. In caso di disattivazione della propria offerta, l’opzione Giga Illimitati 5G si interromperà automaticamente.

Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’UE, l’opzione offre la possibilità di utilizzare 6 Giga di traffico dati ogni mese a partire dal 27 novembre 2023.

Come sempre, per usufruire di queste opzioni aggiuntive, è essenziale che la SIM disponga di un credito maggiore di zero. Se si presenta un mancato rinnovo a causa del credito insufficiente, qualsiasi offerta mobile di TIM viene sospesa per un massimo di 180 giorni. Durante questi giorni il cliente paga a consumo secondo il profilo tariffario base e fino a esaurimento del credito residuo.

Infine, ricordiamo che quando si parla di offerte TIM con “GB illimitati” viene considerata, per un uso conforme, la soglia di 600GB.