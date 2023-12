Hai bisogno di un’offerta mobile economica e personalizzata per soddisfare le tue esigenze di comunicazione? Allora ho.Mobile potrebbe fare al caso tuo. ho.Mobile è un operatore telefonico a basso costo che sfrutta la rete di Vodafone per garantire una copertura affidabile e di qualità. Le sue offerte sono pensate sia per chi desidera attivare un nuovo numero che per coloro che intendono mantenere il proprio, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Con prezzi a partire da soli 5,99€, ho.Mobile offre una vasta gamma di opzioni progettate per adattarsi a tutti i tipi di budget. Scopriamo insieme quali sono le offerte di dicembre 2023 presentate dall’operatore virtuale per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Le offerte di dicembre di ho.Mobile

Le offerte di dicembre 2023 includono diverse opzioni, da 100 a 230 GB di traffico internet, minuti ed SMS illimitati. Una caratteristica distintiva di ho.Mobile è la sua politica di Zero Extra-Costi, garantendo trasparenza e senza sorprese sulla bolletta.

Per coloro che desiderano attivare un nuovo numero, l’offerta Ho. a 6,99€ al mese è un’opzione interessante. Questa include 100 GB di traffico internet, chiamate illimitate e SMS senza limiti, senza costi di attivazione. Inoltre, vengono forniti servizi gratuiti come “Ho.Riparti”, che corre in soccorso degli utenti quando terminano i dati messi a disposizione dalla propria offerta, navigazione in hotspot, avviso di chiamata e altro ancora.

Se sei cliente Iliad, Fastweb o di altri operatori MVNO e stai pensando di passare a ho.Mobile, dicembre offre tre tariffe dedicate. L’offerta a 5,99€ al mese include 100 GB di traffico internet, mentre le opzioni a 7,99€ e 9,99€ offrono rispettivamente 180 GB e 230 GB di traffico internet. Tutte e tre le tariffe includono, inoltre, chiamate illimitate, SMS senza limiti e una serie di servizi gratuiti.

Le offerte di dicembre di ho.Mobile offrono un’ampia scelta per soddisfare diverse esigenze di comunicazione, garantendo al contempo convenienza e flessibilità, proprio come promette. Che si stia per attivare un nuovo numero o si stia valutando la portabilità, ho.Mobile potrebbe avere l’offerta perfetta. Se siete interessati a cambiare gestore e passare a ho.Mobile, vi consigliamo di esplorare tutte le opzioni messe a disposizione dall’operatore telefonico e scegliere l’offerta che meglio si adatta alle vostre esigenze di comunicazione.