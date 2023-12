Quante volte abbiamo sentito dire che Netflix sia una delle più importanti e diffuse piattaforme per la riproduzione in streaming, con un catalogo di contenuti davvero infinito di serie TV, film, documentari e tanto altro?

Certamente possiamo essere tutti d’accordo con questa affermazione, tuttavia talvolta, navigare tra i vari contenuti della piattaforma può essere difficile.

Spesso sull’interfaccia principale del nostro profilo personale, può capitare di vedere sempre gli stessi titoli, o comunque film e serie TV che si avvicinano maggiormente ai titoli più visti nell’ultimo periodo.

Questo perché gli algoritmi di Netflix, tengono conto dei nostri movimenti all’interno della piattaforma e delle nostre preferenze. Dunque, anche i suggerimenti per la visione di altri contenuti cercheranno di essere quanto più affini a ciò che, secondo l’app, ci interessa di più.

Netflix: I codici segreti più diffusi

Netflix sa perfettamente cosa piace ai suoi clienti e cerca di accontentarli sempre. Tuttavia, nei momenti in cui, magari, vorremmo vedere qualcosa di diverso rispetto al solito, potrebbe essere complicato accedere all’interno del catalogo della piattaforma, senza che questo venga comunque influenzato dalle nostre “abitudini e preferenze di visione“.

Ma non temete abbiamo la soluzione che fa per voi!

Alcuni utenti online, dopo una serie di ricerche, hanno scoperto che esistono delle combinazioni numeriche, una sorta di scorciatoie che possono essere utilizzate per riuscire a trovare, con estrema semplicità, i film o le serie TV desiderati, senza sottostare ai limiti della piattaforma.

Di seguito vi riportiamo alcuni dei più diffusi codici:

Per film d’azione asiatici, digitare il codice: 77232

Per i fan dei fumetti e dei supereroi: 10118 ;

; Per i documentari true crime: 9875 ;

; Per una serata in famiglia: 783

Genere horror sovrannaturale: 42023 ;

; Serie TV di fantascienza e fantasy: 1372.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi codici che potete reperire facilmente online.

Buona visione !