Il ferro da stiro Rowenta viene oggi proposto ad uno dei prezzi più bassi tra quelli disponibili sul mercato, infatti gli utenti lo possono pagare solamente 29 euro, riuscendo a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sopratutto grazie ad Amazon.

Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro per l’acquisto di Rowenta DX1635 Effective+, un ferro da stiro a vapore da 2400W, con capacità del serbatoio interno da 0,25 litri, che produce un colpo vapore da 120 g/min, e realizzato con una piastra in acciaio inox funzionale e di alta qualità. Il prodotto integra la funzione anticalcare, con impugnatura ergonomica per il facile utilizzo da parte di tutti i consumatori.

Ferro da stiro Rowenta, il prezzo più basso del momento

Il suo è davvero il prezzo più basso del momento, se considerate appunto che il prodotto è disponibile a 29,99 euro, con una riduzione ulteriore del 16% sul valore più basso raggiunto nell’ultimo periodo.

Dimensionalmente il dispositivo rientra alla perfezione negli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 28,6 x 12,2 centimetri, con un peso di 1,5kg, ottimo per coloro che non vogliono un dispositivo troppo pesante, risultando altresì maneggevole e facile da utilizzare.

Attualmente sul mercato lo si può acquistare in due colorazioni differenti: oro o blu, la promozione è applicata in via esclusiva sul modello Oro, di conseguenza non avrete l’opportunità di risparmiare in altro modo, se non approfittando appunto della suddetta colorazione. La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna prevista in pochissimi giorni dall’acquisto effettuato, così da non perdere assolutamente di vista il risparmio massimo che potrete raggiungere con questo prodotto.