Android a SORPRESA offre gratis giochi e app a pagamento

Anche oggi si presenta agli occhi degli utenti Android una grande promozione che riguarda i titoli del Play Store. Come succede ormai ogni tre giorni, arrivano nuovi giochi e nuove applicazioni a pagamento da poter scaricare in maniera gratuita sugli smartphone.

L’opportunità è molto ghiotta in quanto alcuni dei titoli che noterete in basso sono in genere molto apprezzati e desiderati.

Sapevate inoltre che quello che scaricate oggi gratis, lo sarà per sempre? Facciamo un esempio: individuate e scaricate delle applicazioni o dei giochi che non vi interessano. Decidete pertanto di cancellarli dal vostro smartphone ma dopo due mesi vi rendete conto che quell’applicazione potrebbe tornarvi utile. Essendo scaduto il periodo di promozione, non sarà più gratuita, ma per voi sì. Tutto ciò sarà possibile perché a tempo debito l’avevate scaricata gratis ed è per questo che Google ricorderà il vostro account come proprietario di quel titolo in maniera gratuita.

Questo è quindi un grande vantaggio da sfruttare, soprattutto se sapete di poter cambiare idea in maniera molto rapida.

Play Store con app e giochi gratis, ecco i titoli da scaricare oggi se siete utenti Android

Una volta fatte tutte le premesse, bisogna semplicemente procedere al download, basterà cliccare sui link che trovate qui in basso per essere portati direttamente al Play Store. Gli utenti Android dunque possono beneficiare di una grande opportunità, ma non bisogna lasciarsi scappare.