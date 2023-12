La ricerca della perfetta offerta mobile può essere un compito arduo, considerando la vasta gamma di promozioni disponibili. Se stai cercando un nuovo operatore che offra convenienza e vantaggi ineguagliabili, dovresti esplorare le offerte di ho. mobile!

Attivo in Italia da pochi anni, ho. mobile si è fatto notare nel mercato grazie alle sue offerte generose, che includono una quantità significativa di dati, messaggi e telefonate illimitate. Questo dicembre, le promozioni sono ancora più allettanti, adatte a tutti i gusti e le esigenze.

Promo super questo dicembre per i clienti ho. mobile

Le offerte che vi descriveremo sono dedicate a coloro che cercano una quantità di giga tale da poter navigare senza problemi e preoccupazioni. La nostra non sarà una classifica, ma piuttosto un elenco dei piani ho. mobile, che parte dal minor numero di dati al maggiore. Attenzione, ogni promo varia a seconda dell’operatore di provenienza.

Per chi proviene da Iliad, Fastweb, Coop Voce ed altri gestori selezionati, ci sono la ho. 100 Giga e 180 Giga, con chiamate e SMS senza limiti e, come intuibile, rispettivamente 100 GB e 180GB a propria disposizione per navigare in 4G. In tal caso le tariffe mensili sono di 5,99€ e 7,99€. I costi di attivazione e della SIM sono gratis e richiedono una prima ricarica pari a 6€ o di 8€. Se vuoi passare ad ho. mobile e vieni da Kena, Enegan, Digi e Feder puoi optare per ho. 150 Giga, la cui spesa è di 8,99€ ogni mese.

Inoltre, per i clienti che effettuano la portabilità dagli operatori elencati nel primo caso, c’è un’interessantissima opzione con ben 300 GB! Come se non fosse abbastanza, avresti anche telefonate e messaggi illimitati. Il costo mensile è di 10,99€ e considerando tutti i dati a disposizione, diremmo che potrebbe essere una scelta molto (ma molto) intelligente.

Con tariffe mensili convenienti, dati generosi e vantaggi senza precedenti, ho. mobile dona opzioni adatte a tutti. Che tu sia un cliente esistente o uno nuovo, c’è sicuramente una promozione tra queste che si adatta alle tue esigenze. Attiva online o visita uno dei punti vendita in tutta Italia per iniziare a godere dei benefici delle tariffe di dicembre di ho. mobile.