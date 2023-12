In concomitanza con il lancio dei nuovi aggiornamenti iOS 17.2 e tvOS 17.2, Apple ha introdotto, senza alcun preavviso, una novità che sembra non essere stata per nulla apprezzata dai suoi utenti.

Di recente infatti, la famosa multinazionale statunitense, al fine di indirizzare i suoi clienti all’app Apple TV, ha provveduto a rimuovere definitivamente la possibilità di acquistare programmi TV e film dall’ iTunes Store.

Si tratta quindi di una mossa studiata al fine di spingere le persone ad effettuare i loro acquisti e scaricare contenuti direttamente sull’Apple Tv.

Ma questa mossa ha comportato anche l’eliminazione delle liste dei desideri, da anni utilizzate ed apprezzate dagli utenti.

Apple, un’iniziativa piena di critiche

Il fatto che Apple abbia deciso di attivare questa iniziativa senza alcun preavviso, portando persino alla rimozione totale della lista dei desideri, ha scaturito moltissimi malcontenti tra i propri clienti.

Online le persone si avvalgono delle liste del cuore per mettere da parte e “conservare” tutto ciò che può suscitare il loro interesse ma che intendono acquistare, per esempio, in un secondo momento.

Ma la sua utilità non si ferma di certo a questo. Essa poteva essere impiegata come una sorta di lista per i regali, o come una memo digitale che ci ricorda costantemente cosa abbiamo messo da parte, senza dover stare a cercarlo ogni volta.

Insomma, vedere sparire da un giorno all’ altro tutto ciò avete messo da parte senza nemmeno un preavviso, deve essere davvero frustrante.

Apple infatti, ha decisamente fatto un passo falso in questo senso. Molti utenti scontenti hanno dichiarato che non intendono più acquistare né noleggiare alcun film o altro contenuto da Apple TV.

A sostituzione delle liste dei desideri ora è presente una funzione indicata con l’icona “+”. Essa viene utilizzata per salvare i contenuti che si vogliono vedere in un secondo momento. Non è ancora chiaro però se Apple intenda ripristinare la lista dei desideri tradizionale, spinta magari dalle continue critiche dei suoi utenti.

Come ripristinare la lista dei desideri

Alcuni utenti sono riusciti a recuperare le proprie liste dei desideri, aprendo iTunes Store sui propri dispositivi iOS e cliccando sull’icona ad “hamburger”, che si trova nell’angolo in alto a destra.

Anche se non sembra funzionare per tutti.