L’iniziativa “Porta un amico in Very” è un’opportunità imperdibile per tutti i clienti di Very Mobile che desiderano guadagnare ricariche omaggio invitando i propri amici a unirsi alla community Very. Un modo semplice e conveniente per ottenere fino a 150€ di ricariche omaggio, sia per te che per i tuoi amici, grazie al programma di referral offerto dall’operatore.

“Porta un amico in Very” offre ricariche in omaggio

Il processo è facile e veloce. Per iniziare, basta accedere all’app Very Mobile e selezionare l’opzione “Porta un amico in Very”. A questo punto, sarà possibile condividere il proprio codice amico unico con chiunque si desideri invitare. Questo codice sarà cruciale per tracciare le nuove attivazioni e garantire che tutti gli utenti coinvolti ricevano i vantaggi promessi.

Una volta condiviso il codice, inizia il divertimento. Ogni amico che attiva la sua SIM Very inserendo il codice inviatogli durante il processo di acquisto riceverà un bonus di 5€, e la stessa somma sarà accreditata sull’account degli già utenti. E c’è di più. Se l’amico in questione proviene da gestori come Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri gestori virtuali, entrambi gli utenti un ulteriore bonus di 10€, portando il totale a 15€ per ciascun nuovo cliente.

La generosità di questa iniziativa è evidente nel fatto che non ci sono limiti al numero di amici che si possono invitare. L’obiettivo è quello di raggiungere fino a 150€ di ricariche omaggio. Più amici si invitano, più ci si avvicina a questo obiettivo.

Un’opportunità imperdibile

Per coloro che sono già parte della famiglia Very Mobile, non c’è bisogno di preoccuparsi. L’iniziativa è aperta sia ai vecchi che ai nuovi clienti. Come già detto, se si fa già parte della community, basta accedere all’app e iniziare ad invitare amici. Se, invece, si sta pensando di unirsi all’operatore virtuale, bisogna attivare una nuova SIM prima di poter godere di tutti i benefici offerti da questo operatore.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per poter entrare nella community Very e partecipare all’iniziativa “Porta un amico in Very”. Quindi avete a disposizione più di un mese per poter invitare i vostri amici ad unirsi a Very Mobile e ottenere fantastici premi.

Inoltre, è importante notare che la varietà di gestori da cui proviene il proprio amico può determinare ulteriori bonus. Se l’amico arriva da operatori come 1Mobile, Digi Mobil, Daily Telecom Mobile, CMLink, e molti altri, entrambi gli utenti riceveranno un bonus extra di 10€, offrendo un vantaggio ancora maggiore.

È importante ricordare che per poter ricevere i vari bonus non basta invitare i propri amici, ma bisogna anche che gli amici invitati completino il passaggio a Very Mobile.