In Italia, il panorama degli operatori virtuali è in costante evoluzione, e recentemente Very Mobile ha annunciato un significativo passo avanti, seguendo l’esempio di TIM: l’attivazione delle SIM ed eSIM tramite SPID. Al contempo, Fastweb e Lycamobile hanno ottenuto nuovi prefissi telefonici, segnalando una dinamica fase di cambiamenti nel settore delle telecomunicazioni.

Very Mobile semplifica l’attivazione di SIM ed eSIM online

Per quanto riguarda Very Mobile, l’operatore ha introdotto la possibilità di attivare le proprie SIM ed eSIM utilizzando il sistema SPID. Questa innovazione consente agli utenti che acquistano nuove SIM o eSIM online di semplificare il processo di attivazione attraverso i vari identity provider approvati da AgID. L’identità digitale, una risorsa sempre più versatile, diventa ora uno strumento chiave non solo per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, ma anche per semplificare le operazioni quotidiane legate alle telecomunicazioni.

Parallelamente, Fastweb e Lycamobile hanno ricevuto nuovi prefissi telefonici assegnati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), segnalando un aggiornamento significativo nel registro ufficiale del dicembre 2023. Fastweb ha ottenuto il prefisso 3759, da aggiungere ai suoi prefissi esistenti 3755, 3756, 3757 e 3758. Chi attiverà un nuovo numero con Fastweb potrà quindi scegliere tra questi prefissi, compreso il nuovo 3759. Nel caso di Lycamobile, operatore Full MVNO che utilizza la rete 4G di Vodafone, è stato assegnato il nuovo prefisso 3508, affiancandosi a quelli già esistenti, ovvero 3509, 3510, 3511 e 3512.

Fastweb pianifica l’acquisizione di Vodafone Italia nel 2024?

È interessante notare che, nel contesto delle telecomunicazioni in Italia, si prospetta un potenziale scenario di grande rilevanza. Le voci di corridoio indicano che Fastweb potrebbe essere sul punto di acquisire Vodafone Italia, una mossa che trasformerebbe Fastweb in un operatore completo, offrendo servizi sia nella rete fissa che mobile. Questa eventualità potrebbe posizionare Fastweb come una seria concorrenza per TIM, che attualmente sta affrontando diverse sfide nel settore.

Sebbene la notizia sia stata inizialmente diffusa da Bloomberg, è solo grazie al rilancio di DDAY che l’indiscrezione ha iniziato a guadagnare visibilità online. Fonti anonime del portale suggeriscono che le trattative tra Fastweb e Vodafone siano già in uno stadio avanzato, rendendo il 2024 potenzialmente un anno di notevole interesse nel panorama delle telecomunicazioni in Italia. La conferma di questa acquisizione potrebbe delineare una nuova era competitiva nel settore. Resta da vedere come si svilupperanno ulteriori sviluppi e quali impatti avranno sull’industria delle telecomunicazioni italiana.