La stagione calcistica entra nel vivo e gli appassionati di sport e di intrattenimento ora hanno un motivo in più per festeggiare grazie all’offerta straordinaria proposta da Kena.

Il pacchetto Kena TIMVISION Promo Plus, che include DAZN e Infinity+, è ora disponibile a un prezzo scontato per ben 8 mesi. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del calcio e del mondo dello spettacolo. Il prezzo normale della promo è di soli 30,99 euro al mese, ma grazie all’offerta in corso, è possibile ottenerla a 25,99 euro. Attenzione: lo sconto è valido fino al 30 gennaio 2024, avete tempo a disposizione per approfittarne.

I Dettagli dell’Offerta Kena: Calcio e Intrattenimento

Kena TIMVISION Promo Plus non è una novità, ma fa ritorno con uno sconto esclusivo per 8 mesi. Questa offerta completa dona una vasta gamma di contenuti, tra cui gli Eventi trasmessi su DAZN, la Serie A TIM e le partite di UEFA con Infinity+ con Champions League, serie TV, film e intrattenimento. In aggiunta, viene incluso anche 1 GB di traffico dati in 4G.

L’attivazione dell’offerta Kena TIMVISION Promo Plus è possibile effettuarla comodamente online. La promozione è aperta a nuovi clienti che attivano una SIM gratuita. L’acquisto online consente un processo rapido e autonomo, ma è anche possibile recarsi presso un Punto Vendita o chiamare il numero 181 per scoprire ulteriori opzioni. Una volta completato l’acquisto, è sufficiente attivare la SIM Kena e subito si potrà iniziare a godere di tutti i servizi. Un altro aspetto positivo del piano è la sua flessibilità, che consente ai clienti di disdire l’abbonamento in ogni momento, se dovessero cambiare idea, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda i pagamenti, l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus richiede l’utilizzo del servizio gratuito di Ricarica Automatica. Questo servizio garantisce un pagamento agevolato, con l’erogazione di una ricarica dell’importo esatto dovuto ogni mese, anticipata tra le 48 e le 24 ore rispetto alla data del rinnovo. Se stai cercando un modo di accedere ai canali sportivi non rinunciando alla convenienza, ti consigliamo di non farti scappare lo sconto. Dopo gli otto mesi potrai decidere tranquillamente se continuare o porre fine all’abbonamento.