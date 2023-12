Il Natale di Amazon è davvero costellato di sconti pressoché unici nel loro genere, sempre pensati per spingere gli utenti ad acquistare la migliore tecnologia, a prezzi convenienti. Tra i tantissimi prodotti in promozione troviamo anche il notebook di casa Medion, portatile con chassis in alluminio che oggi è fortemente scontato rispetto al listino originario.

Il modello in questione è l’MD62137, presenta processore AMD Ryzen 5 4500U (con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 4GHz), un hexa-core di buona qualità, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, che muove le fila di un display da 15 pollici, IPS LCD dalla risoluzione particolarmente elevata.

Notebook Medion in promozione, ecco gli sconti del momento su Amazon

Il suo prezzo è decisamente convincente e coinvolgente, pensate infatti che il valore più basso raggiunto recentemente era stato di 493,49 euro, già molto conveniente in confronto a quanto il mercato è in grado di offrire, e di conseguenza è facile pensare che l’ulteriore riduzione del 23%, che porta così il prodotto a costare solamente 379 euro, sia una delle migliori in circolazione.

Dimensionalmente parlando il prodotto è più che adeguato, infatti raggiunge 36 x 24 x 2 centimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 2Kg. La scheda grafica è integrata, era difficile pensare ad una dedicata a questo prezzo, ma resta comunque disporre di una buona batteria da 45Wh, che amplia al massimo l’usabilità quotidiana e la sua autonomia complessiva, di un prodotto che fa di tutto per piacere al pubblico, e garantire ugualmente un rapporto qualità/prezzo conveniente.