Il nuovo volantino Expert è una vera e propria oasi per gli amanti della tecnologia con offerte su una vasta gamma di prodotti in promozione. Il tutto sotto il segno del “Sottocosto” e “Sottoprezzo”. Un’opportunità imperdibile che si protrarrà fino al 24 dicembre, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di trovare il regalo perfetto per sé o per i propri cari.

La scelta è ampia e coinvolgente, con sconti significativi su una varietà di prodotti di punta. Tra gli smartphone in offerta spicca il Redmi Note 12 Pro, proposto a soli 219€, un’occasione da cogliere al volo per chi desidera un dispositivo performante senza dover spendere troppo. Per chi invece predilige i prodotti Apple, l’iPhone 15 è disponibile a un prezzo irresistibile di 879€. Non da meno, il Galaxy S23, proposto a 699€, offre un’alternativa di spicco per gli appassionati di dispositivi Android.

Il Sottocosto natalizio di Expert

Nel mondo dell’audio, gli AirPods 2° Gen sono in promozione a 99€, garantendo un’esperienza sonora di qualità a un costo accessibile. Per chi è alla ricerca di un nuovo compagno di intrattenimento, tablet Lenovo e TV delle prestigiose marche LG e Samsung sono presenti nel volantino con offerte allettanti. E se la vostra casa ha bisogno di un upgrade, non mancano asciugatrici, lavatrici e forni di aziende rinomate, tutti a prezzi convenienti per rendere la vostra vita quotidiana ancora più confortevole.

Ma le sorprese non finiscono qui: il volantino Expert presenta anche prodotti in “Sottoprezzo”, con l‘iPhone 14 in offerta a 759€ e il Galaxy S23 FE, una novità imperdibile, a soli 739€. Gli amanti degli smartwatch potranno invece approfittare dell’offerta sul Galaxy Watch 6 a 359€, mentre gli appassionati di gaming troveranno controller, cuffie e sedie gaming Nacon a prezzi irresistibili, oltre a una vasta selezione di giochi per le console PS5 e Nintendo.

Expert va incontro alle esigenze dei suoi clienti offrendo la possibilità di dilazionare i pagamenti, rendendo più accessibile l’acquisto dei regali di Natale. Un’opportunità da non sottovalutare, che permette di rendere ancora più speciale la festa più attesa dell’anno.

Sfogliando il volantino Expert completo sarà possibile scoprire tutte le offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. La promozione “Sottocosto” è valida presso i punti vendita Expert situati in diverse zone d’Italia. Tuttavia, è consigliabile verificare direttamente in negozio la disponibilità delle offerte, poiché potrebbero variare in base ai diversi negozi.