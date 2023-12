Negli ultimi anni, il metano come carburante per automobili ha vissuto una parabola discendente, passando da una scelta popolare a una considerazione sempre più in ribasso. Un’analisi dei pro e contro di questa fonte energetica è pertinente, specialmente alla luce dei cambiamenti radicali nei prezzi e nella percezione del pubblico.

L’ascesa verticale dei prezzi del metano a partire dal 2022, causata dalla crisi in Ucraina, è stata un colpo significativo per il settore. I dati di MetanoAuto.com mostrano chiaramente il crollo delle vendite di auto a metano, nonostante il costo chilometrico sia tornato in linea con il GPL all’inizio del 2023. Tuttavia, la volatilità dei prezzi ha eroso la fiducia del pubblico, contribuendo al declino delle vendite.

La parabola economica del metano

In teoria, il metano offre vantaggi ambientali, con emissioni di sostanze inquinanti inferiori del 20% rispetto alla benzina. La sua efficienza come carburante, spesso superiore a benzina e diesel, e il suo status di elemento energetico rinnovabile lo rendono teoricamente attraente. Tuttavia, la sua disponibilità limitata con poco più di 1.600 distributori in Italia, di cui meno di 160 operativi 24 ore su 24, è un deterrente significativo.

Il confronto con il GPL, che offre più garanzie con circa 4.000 distributori in Italia, evidenzia la sfida della reperibilità del metano. Inoltre, la necessità di viaggiare con il serbatoio pieno e i tempi leggermente più lunghi per i rifornimenti sono svantaggi pratici che impattano sull’esperienza dell’utente.

La convenienza, tradizionalmente uno dei punti di forza del metano, è stata fortemente compromessa. La limitata disponibilità di modelli sul mercato e l’aumento dei prezzi iniziali delle auto a metano hanno contribuito al calo delle vendite, con soli 1.667 veicoli immatricolati nei primi 11 mesi del 2023, rispetto ai 10.190 del periodo corrispondente nel 2022.

Vantaggi e svantaggi nel bilancio ambientale

La crescente popolarità delle auto completamente elettriche, che hanno registrato 59.839 unità vendute nei primi 11 mesi del 2023, evidenzia un cambiamento di tendenza nel settore automobilistico. L’analisi dei pro e contro del metano mette in luce la necessità di una strategia più sostenibile, considerando il panorama in continua evoluzione delle opzioni di alimentazione veicolare.

Il metano, pur offrendo vantaggi ambientali e di efficienza, sta lottando contro ostacoli significativi come la volatilità dei prezzi e la scarsa reperibilità. La sua convenienza, una volta evidente, è stata messa alla prova, mentre le auto elettriche guadagnano terreno nel mercato, guidando una trasformazione nel settore automobilistico verso soluzioni più sostenibili.