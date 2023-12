Samsung annuncia Galaxy Book4: i notebook più intelligenti e potenti

Samsung annuncia oggi Galaxy Book4, i laptop più intelligenti e potenti di sempre, con tre varianti differenti: Ultra, Pro 360 e Book4 Pro, tutti caratterizzati da nuovi SoC, display dai colori particolarmente vividi ed interattivi, una interfaccia decisamente semplificata, un sistema di sicurezza di livello e l’intelligenza artificiale per una maggiore produttività.

Il processore è Intel Core Ultra 9, che riesce a combinare CPU più veloce, GPU più performante e unità di elaborazione neurale completamente nuova. Questi, accoppiato con la GPU Nvidia GeForce RTX 4070, porterà la user experience su un nuovo livello, fornendo creatività potenzia con strumenti che permettono una veloce creazione di contenuti che si basano sull’intelligenza artificiale, interamente supportati da NVIDIA Studio.

Con Galaxy Book4 Ultra, il calore e la rumorosità della ventola sono ridotti con un sistema di raffreddamento ottimizzato, che sfrutta una camera di vapore ingrandita dell’11%, ma anche una doppia ventola che offre un design a spaziatura irregolare. L’efficienza energetica è a sua volta migliorata, con la ricarica rapida, bastano 30 minuti per raggiungere il 55%, grazie all’adattatore da 140W presente direttamente in confezione (è più performante di 1,4 volte rispetto al predecessore).

Samsung Galaxy Book4, tante novità per tutti

Il display è un bellissimo Dyanimc AMOLED 2X, con contrasto chiaro e colori vividi, capace di sfruttare sia la tecnologia antiriflesso, per ridurre tutti i riflessi indesiderati, oppure la Vision Booster, per migliorare in automatico la visibilità all’aria aperta. Il chip Samsung Knox migliora considerevolmente la sicurezza, il tutto in un design sottile e leggero, con un grande touchpad ed una buona dotazione di porte fisiche (tra cui troviamo la HDMI 2.1).

La multimedialità non sarà un problema, con i quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos, doppi microfoni, che offrono oltretutto la cancellazione del rumore bidirezionale, ed una buonissima integrazione con l’ecosistema Samsung. La nuova serie sarà in vendita da Gennaio 2024 a partire dalla Corea, al momento non sono stati forniti dettagli sui prezzi.