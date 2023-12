Come rivelato dal team di iFixit sul proprio blog ufficiale , non sarà più necessario effettuare backup e reset del device per evitare che terzi possano avere accesso ai propri dati . I dati potranno restare al sicuro nella memoria del device con la certezza che nessuno, al di fuori del proprietario, possa avere accesso. Il funzionamento è simile a quello introdotto da Samsung per la famiglia Galaxy S21 con la Modalità Manutenzione.

Si tratta di una funzionalità che permette il blocco di tutti i dati personali e sensibili degli utenti quando si deve portare lo smartphone presso un centro assistenza. Il nuovo update software rilasciato per i device Pixel introduce la Repair Mode come funzionalità attivabile .

Come dichiarato da Kyle Wiens, CEO di iFixit: “La maggior parte dei tecnici di riparazione sono persone affidabili che vogliono solo aiutarti a far funzionare di nuovo le tue cose. Ma può essere terribile dover sbloccare il telefono per uno sconosciuto senza contare che i tecnici non dovrebbero avere bisogno di accedere ai tuoi dati personali per confermare che gli altoparlanti o le fotocamere funzionino. Siamo contenti di vedere Google introdurre questa funzionalità che toglie preoccupazioni e fastidi dall’invio di un telefono per la riparazione“.

Gli utenti in possesso di uno smartphone Google potranno trovare anche la Pixel Diagnostic App all’interno dell’app Phone. Grazie a questa funzionalità che integra la Repair Mode, sarà possibile eseguire dei test di diagnostica sullo smartphone per assicurarsi che tutto sia in ordine.

In questo modo è possibile verificare eventuali problemi che richiedono l’assistenza e, dopo la riparazione, confermare che il lavoro sia stato svolto correttamente. Il vantaggio è anche per tutti coloro i quali eseguono le riparazioni fai-da-te sfruttando la collaborazione tra Google e iFixit. Seguendo i manuali ufficiali è possibile procedere in autonomia alle riparazioni e avere un feedback immediato sulla corretta esecuzione delle operazioni.