Il team di iFixit ha eseguito il teardown completo su Fairphone 5 e quello che ne è emerso è qualcosa di speciale. Questo device, infatti, può vantare un livello di riparabilità eccezionale che nessun altro device ha mai raggiunto.

Infatti, Fairphone 5 ha totalizzato un punteggio di riparabilità di 10 su 10. Questo primato è possibile grazie alla modularità che caratterizza il design interno e permette di accedere in maniera facile a tutte le componenti.

Grazie a questo approccio, gli esperti di iFixit hanno stimato che lo smartphone può sopravvivere tranquillamente ad un utilizzo intenso per quattro o cinque anni. Tuttavia, potendo riparare facilmente la gran parte degli elementi, il Fairphone 5 potrebbe avere una prospettiva di utilizzo di quasi una decade.

iFixit ha assegnato al Fairphone 5 il punteggio massimo per la riparabilità grazie alla modularità delle componenti interne

Tra le principali caratteristiche evidenziate durante la fase di smontaggio, i produttori hanno lavorato sul migliorare l’isolamento del device. La nuova certificazione IP55 è possibile con la nuova cover posteriore e ad una placcatura più spessa.

Il design interno è stato rivisto con la scheda madre divisa che permette di ospitare una batteria più grande che arriva ad una capacità di 4200mAh. Con questa suddivisione, gli elementi interni sono direttamente accessibili e riparabili individualmente. Questo rende più semplice sostituire le ottiche, la porta USB-C, la batteria e tutti gli altri elementi che potrebbero deteriorarsi con il tempo.

L’obiettivo di 10 anni di vita utile del device non è una cifra campata per aria. Il Fairphone 5 potrà contare su ben cinque major release di Android e otto anni di aggiornamenti di sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo però, sono necessari dei compromessi. Il SoC scelto è il Qualcomm QCM6490, una soluzione non all’avanguardia come possiamo trovare sui device top di gamma ma il chipset è largamente diffuso e supportato.

L’unica nota negativa riguarda il sensore per le impronte digitali, la componente è difficile da rimuovere e non sono presenti parti di ricambio. Tuttavia, nonostante questo piccolo neo, il punteggio di riparabilità per Fairphone 5 non ne risente minimamente. Il device conquista il punteggio pieno di 10 su 10 secondo iFixit per la miglior riparabilità di sempre per un device tecnologico.