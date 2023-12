Apple iPad 10 è uno dei migliori tablet in circolazione, disponibile sul mercato in svariate colorazioni con tinte pastello molto belle da vedere, ed in grado di soddisfare la vista di un numero crescente di utenti, ed anche il suo prezzo attuale risulta essere decisamente alla portata del consumatore finale.

Con Amazon si è sempre capaci di raggiungere un livello di risparmio praticamente inedito, coloro che sceglieranno di acquistare iPad 10,9″, nella variante del 2022 con 64GB di memoria interna e connettività solo WiFi, potranno davvero godere di ottime prestazioni. Si tratta della decima generazione di iPad, con sistema operativo iPadOS, ed un bellissimo display retina da 10,9 pollici di diagonale.

Apple iPad 10, il suo prezzo su Amazon è conveniente

Avvicinarsi ad un Apple iPad porta con sé un prezzo sempre più elevato di altri modelli, anche se la resa in termini di ecosistema e di usabilità quotidiana è decisamente più elevata del normale. Ad oggi il consumatore si ritrova a poter spendere, per il modello descritto nel nostro articolo, solamente 489 euro, risparmiando il 17% rispetto ai 589 euro che risulterebbe il prezzo consigliato.

Il processore è il Chip A14 Bionic, un hexa-core con una GPU quad-core, che presenta nella parte posteriore una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo, seguita a ruota da un’anteriore da 12 megapixel, con ultra grandangolo ed inquadratura automatica. Lo sblocco del terminale avviene con il comodissimo Touch ID, utilizzabile anche per l’autenticazione sicura, oltre ad Apple Pay per i pagamenti mobile. Il connettore, presente nella parte inferiore del device, è un USB-C, non più un lighting come nei modelli precedenti.