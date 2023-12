Se desideri ottenere un’offerta telefonica ricca di contenuti ed economica, passare a WindTre è sicuramente la scelta migliore. Questo mese il gestore continua a proporre le sue straordinarie offerte WindTre GO, disponibili a partire da soli 7,99 euro.

I clienti provenienti da alcuni operatori selezionati potranno ricevere quantità esagerate di Giga di traffico dati a un prezzo decisamente conveniente e tantissimi servizi aggiuntivi a costo zero. In alcuni casi, inoltre, il gestore proporrà l’acquisto di uno smartphone a costo zero!

Scopri come ottenere le offerte WindTre GO di questo mese!

Le offerte WindTre GO più economiche sono rivolte soltanto ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile e Poste Mobile, i quali hanno la possibilità di attivare una nuova SIM gratuitamente, attraverso il sito ufficiale www.windtre.it. I nuovi clienti dovranno richiedere la SIM e indicare il gestore di provenienza così da poter scegliere l’offerta tra quelle presenti in listino.

Offerte WindTre GO con Giga illimitati!

Le migliori opzioni sono senza alcun dubbio rappresentate dalle due offerte WindTre GO Unlimited e WindTre GO Unlimited con Easy Pay. Le due tariffe permettono di ricevere minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e Giga illimitati per la navigazione.

Le uniche differenze riguardano il costo di rinnovo e la modalità di pagamento da utilizzare per saldare la spesa. La prima versione, infatti, prevede una spesa di 10,99 euro al mese e permette di affrontare il costo tramite credito residuo. La seconda, invece, può essere attivata al costo di 9,99 euro al mese ma sarà necessario sostenere il costo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre GO: le offerte a soli 7,99 euro al mese!

I clienti che desiderano rinunciare alla possibilità di ricevere una quantità infinita di Giga possono comunque ottenere delle ottime offerte a un prezzo ancora più basso. Infatti, andando incontro a una spesa di soli 7,99 euro al mese, WindTre consente di scegliere tra le seguenti opzioni: