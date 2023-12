Microsoft ha lanciato la sua iniziativa “Year in Review” che permette a ogni giocatore su Xbox di rivedere le statistiche del proprio anno di gioco. La pagina Xbox “Year in Review” è ora attiva e accessibile a tutti coloro che dispongono di un account per la console .

La pagina fornisce una panoramica interessante sulle proprie abitudini di gioco, prestazioni e risultati raggiunti durante l’anno tramite una delle console più apprezzate dagli appassionati. Dopo l’assenza dell’anno scorso, Microsoft si allinea così alle iniziative simili portate avanti dai concorrenti, come dimostrato dalle statistiche PlayStation rilasciate di recente.

Panoramica delle Statistiche Xbox del 2023

La pagina Xbox Year in Review presenta una grafica studiata per attivare la curiosità degli utenti. In cima, troverai la tua Gamertag con l’immagine del profilo, il tuo punteggio globale e i punti rewards attuali. Subito sotto, viene fornito uno sguardo ai dati raccolti nel corso del 2023, inclusi:

Ore Totali Giocate : La quantità complessiva di tempo trascorso a giocare;

: La quantità complessiva di tempo trascorso a giocare; Numero di Titoli Giocati : La varietà di giochi che hai sperimentato;

: La varietà di giochi che hai sperimentato; Gamerscore Annuale : Il punteggio totalizzato nel Gamerscore durante l’anno;

: Il punteggio totalizzato nel Gamerscore durante l’anno; Obiettivi Sbloccati : La quantità di obiettivi raggiunti;

: La quantità di obiettivi raggiunti; Rewards Guadagnati : I premi ottenuti durante il periodo;

: I premi ottenuti durante il periodo; Mese in Cui Hai Giocato di Più: Il mese in cui hai trascorso più tempo a giocare.

Accanto a questi “punteggi”, un grafico a torta rappresenta la distribuzione del tempo di gioco in base ai generi più utilizzati. In una fascia al di sotto, vengono elencati tutti i titoli provati durante il 2023. Gli ultimi dati personali mostrano in quale percentuale di utenti ti collochi rispetto alle tue performance, come ore di gioco, obiettivi sbloccati e punti accumulati con la tua Xbox. Rilasciando queste statistiche personalizzate, Microsoft dona ai giocatori un modo divertente per riflettere sulle loro attività dell’anno e celebrare le loro conquiste nel vasto mondo dei videogiochi.