Nel mondo dei videogiochi, l’attesa per l’uscita di nuovi titoli è sempre accompagnata da una serie di domande e speculazioni da parte dei giocatori. Uno dei titoli più attesi è senz’altro Marvel’s Blade, sviluppato da Arkane Lyon, ma finora l’incertezza sulle piattaforme di lancio ha alimentato dibattiti e discussioni.

Il mistero attorno alle piattaforme su cui sarà disponibile Marvel’s Blade si è spesso intrecciato con il silenzio ufficiale da parte di Bethesda, la casa di sviluppo coinvolta nel progetto. Tuttavia, una dichiarazione di Alex Smith, ex-sviluppatore con esperienza in studi importanti, ha gettato nuova luce sulla situazione. Il 7 dicembre 2023, Smith ha dichiarato su X/Twitter che che il gioco non sarà disponibile esclusivamente su XBOX. Questa affermazione ha immediatamente catturato l’attenzione della comunità di giocatori.

Marvel’s Blade sarà davvero presente anche su piattaforme diverse dall’Xbox?

Le informazioni sulla disponibilità di Marvel’s Blade su diverse piattaforme sono state piuttosto contrastanti. Smith ha suggerito che le affermazioni riguardanti l’indipendenza di Bethesda potrebbero non essere del tutto corrette e che la decisione di rendere il gioco disponibile su più console potrebbe essere stata influenzata da richieste specifiche da parte di Marvel. In attesa di una dichiarazione ufficiale da parte di Bethesda o Arkane Lyon, restano ancora numerosi interrogativi. I giocatori sono desiderosi di sapere se il gioco sarà disponibile su console PlayStation, oltre che su PC e Xbox.

Nonostante le dichiarazioni di Smith, la conferma ufficiale da parte degli sviluppatori è attesa con ansia e si spera che nel corso dell’anno in corso si possano ottenere ulteriori dettagli. L’uscita di Marvel’s Blade è avvolta da un alone di mistero che sta però provocando esaltazione e eccitazione nei gamer più appassionati.

Story del gioco

Basato sui celebri fumetti e le trasposizioni cinematografiche, il gioco promette di immergere i giocatori nelle oscure vicende di Eric Brooks, noto come Blade, un ibrido umano-vampiro. Attraverso una trama ricca e avvincente, il protagonista caccia non solo vampiri, ma affronta una varietà di creature sovrannaturali.

La storia di Blade inizia con una nascita tragica, non segnata da un morso, ma come un ibrido umano-vampiro. Eric Brooks, il diurno, ha affinato nel tempo le sue abilità di cacciatore, prendendo di mira i non morti che terrorizzano l’umanità. La sua motivazione principale è vendicare la madre, vittima di queste creature della notte. Nel corso degli anni, Blade ha perfezionato ogni tecnica possibile per sconfiggere le oscure minacce che si frappongono tra lui e il suo obiettivo.

Il gioco esplorerà le origini del protagonista rivelando dettagliati retroscena sulla sua trasformazione in cacciatore di mostri. I giocatori saranno trasportati attraverso il passato tormentato di Blade, svelando le circostanze che hanno portato alla sua nascita come ibrido e alla sua missione vendicativa.