WindTre è un operatore sempre pronto ad invogliare i consumatori all’attivazione di una nuova SIM ricaricabile, così da proporsi come valida alternativa ai vari operatori telefonici virtuali, i quali avrebbero vita breve, proprio per l’impossibilità di garantire un servizio simile.

Tra le tantissime promozioni oggi disponibili spicca sicuramente la WindTre Di Più Full 5G, un nome lunghissimo che va ad identificare la soluzione che tutti possono attivare direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, anche con la portabilità da un operatore telefonico tradizionale (che può essere TIM, Vodafone e similari). L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare il canone utilizzando il conto corrente bancario o una carta di credito non ricaricabile; ricordiamo infatti che è un’offerta in versione Easy Pay, e come tale non potrà essere pagata con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

WindTre: occasioni incredibili con queste offerte

Il suo costo fisso è comunque più che abbordabile, se pensate che ad oggi si possono pagare solamente 14,99 euro al mese, a tempo indeterminato, ovvero per sempre. Tutti coloro che volessero conoscere il contenuto dell’offerta, devono comunque sapere che dispone di minuti illimitati, che possono essere utilizzati verso tutti, passando anche per 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, oppure 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione massima in 5G.

Da notare, ad ogni modo, che a quanto indicato si aggiungono anche 50 minuti di chiamate da utilizzare verso l’estero.