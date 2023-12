La console più gettonata degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio Playstation 5, la creatura di casa Sony ha esordito qualche anno fa portando aria di rinnovamento necessaria e gradita nel mondo delle console, consentendo anche a coloro che non dispongono di un PC di poter giocare a titoli di livello elevato con una grafica decisamente superiore.

Dopo un po’ di anni è finalmente arrivato il primo aggiornamento della console che ha dato vita a quella che conosciamo come PS5 Slim, più slanciata e piccola della precedente e con il lettore di supporti fisici removibile e addirittura acquistabile a parte, variazione di dimensioni che però non ha portato a modifiche dal punto di vista delle specifiche tecniche hardware.

Un leak svela PS5 Pro

Ebbene dopo nemmeno un anno dall’arrivo di PS5 Slim e sicuramente a molto tempo di distanza dall’uscita di PS5 Pro, un leak clamoroso ha svelato le specifiche tecniche di quest’ultima, vediamole insieme.

La console mid-gen di Sony dovrebbe essere svelata a Settembre 2024 e dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: SoC “Viola” fabbricato con tecnologia TSMC N4P, basato su architettura Zen2 di AMD con frequenza dinamica fino a 4.4 Ghz, al quale farà fianco una tecnologia denominata Trinity che indica tre features: upscaling, Ray-Tracing accelerato e archiviazione veloce.

Per quanto riguarda la grafica avremo: 3584 shaders, 224 TMUs e 96 ROPs, oltre a 16 GB di RAM GDDR6 a 18 gbps.

A bordo avremo poi anche una NPU XDNA2 per velocizzare il processo di upscaling temporale, in tal modo PS5 Pro dovrebbe permettere di giocare in 4K a frequenze superiori i 30Hz.