Come ogni anno, Sony la nota multinazionale giapponese produttrice di videogiochi e di elettronica di consumo, ha annunciato i nuovi arrivi di Dicembre per PlayStation Plus Extra e Premium.

Proprio come ogni mese, la società ha infatti rilasciato una nuova lista di titoli selezionati per PS4 e PS5.

Ma una delle più grandi sorprese riguarda il fatto che sarà ora possibile scaricare anche i

grandi classici, ovvero i videogame che hanno fatto letteralmente la storia delle vecchie console PlayStation.

Visto che l’attesa è finita, di seguito vi riportiamo la lista di tutti i nuovi giochi a cui potrete finalmente accedere.

PlayStation Plus: Tutti i titoli di questo Dicembre

Esclusivamente per il mese di Dicembre, gli utenti PlayStation abbonati ai livelli Plus Extra potranno scaricare:

Il tanto atteso GTA V per PS4, PS5;

Metal Hellsinge PS4, PS5;

MotoGP 23 PS4, PS5;

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin PS4, PS5;

Moonscars PS4, PS5;

Salt and Sacrifice PS4, PS5;

Shadowrun Returns PS4, PS5 ;

Shadowrun Dragonfall Director’s Cut PS4, PS5;

Shadowrun Hong Kong Extended Edition PS4, PS5;

Tinykin PS4, PS5;

Prodeus PS4, PS5;

Gigabash PS4, PS5;

Grime PS4, PS5;

Mega Man 11 PS4

Per quanto riguarda invece, gli abbonati a PlayStation Plus, essi potranno accedere a:

Mega Man Legacy Collection PS4;

Mega Man Legacy Collection 2 PS4;

Thrillville PS4, PS5;

Thrillville Off the Rails PS4, PS5;

Buzz Lightyear of Star Command PS4, PS5;

Per gli amanti dei classici, avremo invece:

Mega Man Legacy Collection (Volume 1&2);

Thrillville e Thrillville Off the Rails;

Buzz Lightyear of Star Command.

Allora cosa pensate di tutte queste incredibili nuove uscite?!