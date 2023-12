WindTre, uno degli operatori telefonici italiani leader assoluto nel mercato delle telecomunicazioni, in occasione dell’avvento delle feste natalizie, offre ai suoi clienti una grande quantità di sorprese e novità.

In particolare, tutti gli utenti WindTre, avranno ora la possibilità di acquistare gli ultimi modelli di smartphone presenti sul mercato, a rate zero. Insomma senza dover fare nessun grande investimento.

Ma le novità non terminano qui. Proprio di recente infatti, l’operatore ha aggiunto altri due nuovi modelli Samsung alla sua lista:

Il Samsung Galaxy A23 5G , con una memoria interna fino a 128 GB;

, con una memoria interna fino a 128 GB; Il Samsung Galaxy A14 5G, sempre con 128 GB di memoria interna.

Per entrambi i modelli è richiesto un anticipo di 139,99 euro ed un contributo di 6,99 euro, da pagare solamente una volta e che serve per attivare il finanziamento a rate zero.

I dispositivi si aggiungono così alla già molto ampia lista di smartphone, che WindTre consente di acquistare a rate zero.

WindTre: Ecco la lista degli smartphone a rate zero

Questa particolare offerta di WindTre, rientra nella campagna “MIA Telefono Incluso”.

Essa è valida per tutti i clienti che hanno una SIM WindTre attiva da almeno 6 mesi ed un’offerta di almeno 9,99 euro al mese, e consente appunto l’acquisto di uno degli smartphone in promozione.

Per effettuare il pagamento gli utenti potranno scegliere tra carta di credito o conto corrente con sistema Easy.

A tal proposito, di seguito, vi riportiamo la lista completa di tutti gli smartphone che WindTre ha messo a disposizione dei suoi utenti, e che sono acquistabili con la formula a rate zero.

Essi sono:

TCL 40 NXTPAPER 5G con 6GB di RAM e 256GB di storage, disponibile con un anticipo di 109.99 euro;

con 6GB di RAM e 256GB di storage, disponibile con un anticipo di TCL 40R 5G con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con un anticipo di 49.99 euro;

con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con un anticipo di Motorola Moto G54 5G, con anticipo di 99,99 euro;

con anticipo di ZTE Blade V50 Design 5G, con anticipo di 109.99 euro;

Design 5G, con anticipo di 109.99 euro; Honor 70 Lite 5G, con anticipo di 129,99 euro;

con anticipo di Oppo A78 5G nella configurazione 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con anticipo di 129,99 euro;

nella configurazione 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con anticipo di Xiaomi Redmi 12 5G, con anticipo di 129,99 euro;

con anticipo di Samsung Galaxy A23 5G con 128 GB di memoria interna, disponibile con un anticipo di 139,99 euro;

con 128 GB di memoria interna, disponibile con un anticipo di Samsung Galaxy A14 5G, con 128 GB di memoria interna, con anticipo di 139,99 euro;

Una volta scelto lo smartphone che desiderate, esso potrà essere acquistato a rate zero, da pagare in 24 mesi.