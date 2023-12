DAZN lancia SHOP per acquistare al 20% le maglie da calcio e non solo

I grandi progressi che sono stati fatti negli ultimi anni dalla piattaforma streaming DAZN sono sotto gli occhi di tutti. Finalmente sono sempre di meno gli utenti che si lamentano per via delle continue interruzioni del servizio ed è proprio per questo che l’azienda ha ritenuto opportuno continuare a spingere e ad espandersi.

Dopo averlo già lanciato negli altri paesi europei, DAZN ufficializza la sua nuova soluzione e-commerce per il merchandising delle squadre di calcio e di altri sport.

DAZN Shop, arriva il negozio online con maglie e molto altro

Oggi dunque gli utenti possono scoprire il nuovo DAZN Shop. Si tratta di un negozio online della celebre piattaforma streaming che mette a disposizione di tutti le maglie, i kit ufficiali e i gadget delle squadre di Serie A, di altri campionati e di altre discipline sportive. Ovviamente si tratta di prodotti ufficiali e dunque assolutamente autentici, proprio gli stessi che troveresti sugli store di riferimento.

Il grande vantaggio è quello di poter approfittare di prezzi straordinari, siccome gli abbonati a DAZN potranno avere un 20% di sconto in regalo. Non finisce però qui, visto che iscrivendosi alla newsletter, ci sarà il diritto ad avere anche un ulteriore 10% di sconto. In poche parole, acquistando sul nuovo sito di DAZN, potrete acquistare lo stesso materiale disponibile sugli store delle principali squadre ma con un sensibile risparmio.

L’occasione è davvero unica, ma bisogna ricordare il procedimento. Per far sì che lo sconto abbia luogo, bisogna inserire il codice sconto in fase di pagamento, ovvero “DAZN20“. Sarà così che si potrà detrarre il 20% dalla cifra finale di acquisto.