CoopVoce VINCE, Vodafone perde utenti con l'arrivo della EVO 200

Corsa a sé la fanno i gestori virtuali, che hanno monopolizzato il mondo della telefonia mobile soprattutto negli ultimi anni. Il periodo attuale, ormai con il Natale che è imminente, sta vedendo molti utenti farsi un regalo: il cambio di gestore. Sono sempre di più coloro che scelgono una soluzione appartenente al famoso provider CoopVoce, diventato negli anni un vero e proprio baluardo della categoria dei virtuali.

Il merito sta nella grande propensione ad offrire moltissimi contenuti nelle sue promozioni mobili, che difficilmente arrivano a costare oltre i 9,99 €. Per rendere la vita difficile alla concorrenza, CoopVoce ha ristabilito una delle sue offerte migliori, abbassando ulteriormente il prezzo. Ecco che torna disponibile la EVO 200, una soluzione davvero fantastica perché include tutto al suo interno per un costo inferiore agli 8 € mensili.

CoopVoce, le migliori offerte non battono la EVO 200, costa 7,90 € al mese

Il famosissimo provider virtuale è diventato ancora più famoso nell’ultimo periodo con la sua nuova offerta. Chi stava cercando un metodo per avere tutto all’interno del proprio smartphone tra minuti, SMS e giga, potrà rifarsi tranquillamente alla EVO 200.

I contenuti presenti all’interno di questa promozione parlano chiaro: si parte con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. CoopVoce concede poi ben 200 giga di connessione dati in 4G ogni mese, tutto per un prezzo di soli 7,90 € ogni 30 giorni e per sempre.

Ricordiamo che ci sono ancora 28 giorni di tempo per sottoscrivere tale soluzione, peraltro con spedizione della scheda a casa inclusa nel costo di attivazione di 10 €. Ora la scelta è tutta vostra.