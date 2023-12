Il mondo Android potrebbe presto assistere a un’innovativa funzionalità all’interno dell’applicazione Messaggi di Google, secondo quanto riportato da uno studio pubblicato da Spandroid. Mentre al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali, alcune stringhe di codice nella versione beta dell’app forniscono indizi convincenti sulla possibilità di modificare i messaggi inviati in caso di errori.

Indizi nel codice Android: modifica messaggi in arrivo

Il rapporto indica che quattro flag all’interno del file APK dell’app suggeriscono l’implementazione di questa funzione. Tra i tag individuati ci sono bugle.enable_edit_ui, bugle.load_edit_history.bugle.process_incoming_edits e bugle.process_outgoing_edits. Il primo sembra riferirsi all’interfaccia utente per la modifica dei messaggi, mentre il secondo descrive la visualizzazione della cronologia delle modifiche. Gli altri due sembrano occuparsi della gestione delle modifiche per mittenti e destinatari.

Tuttavia, rimane incerto a che punto sia giunto lo sviluppo di questa funzionalità e quando sarà resa disponibile per un pubblico più vasto. Nel frattempo, un’altra notizia dal mondo Android rivela che la futura versione, Android 14, includerà una funzione chiamata Spazio Privato, concepita per nascondere applicazioni simile alla modalità presente sui dispositivi Galaxy di Samsung.

I primi screenshot di Spazio Privato mostrano che questa opzione può essere attivata sui dispositivi Pixel, anche se nella release iniziale potrebbe non funzionare completamente. L’attivazione avviene attraverso il menu “Sicurezza e Privacy” all’interno delle impostazioni dell’applicazione. Tuttavia, i dettagli sull’estensione di questa funzionalità rimangono scarsi: non è chiaro se verranno supportate solo le applicazioni o se sarà possibile nascondere anche foto, dati di navigazione e altro, come avviene nella controparte Samsung.

Al momento, lo Spazio Privato è ancora in fase di sviluppo, e potrebbe essere necessario attendere settimane o mesi prima di ottenere ulteriori dettagli. La data di lancio ufficiale di questa opzione rimane sconosciuta, e ulteriori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili.

In conclusione, l’evoluzione delle funzionalità Android, come la modifica dei messaggi e lo Spazio Privato, dimostra come il sistema operativo continui a crescere e ad offrire nuove opzioni agli utenti. L’attesa per queste innovazioni potrebbe essere un segno dell’interesse costante e della richiesta di funzionalità avanzate da parte degli utenti, confermando il dinamismo e l’adattabilità del mondo Android.