Recensione Fujfilm Instax Pal - la instant camera che sembra un giocattolo

Fujifilm è un’azienda sempre pronta ad incantare il proprio pubblico con prodotti pressoché unici nel loro genere, come la Instax Pal, una piccola instant camera che a prima vista potrebbe quasi sembra un giocattolo, tanto il design appaia sin da subito gioioso e giocoso. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Disponibile sul mercato in tre colorazioni, con tinte pastello che sin da subito riescono a stappare un sorriso all’utente finale, la Fujfilm Instax Pal ha dimensioni estremamente contenute: pensate che raggiunge solamente 42,3 x 44,4 x 43 millimetri (sono escluse le eventuali parti sporgenti), per un peso che si aggira attorno ai 41 grammi. Non solo può stare nel palmo di una mano, addirittura la potete tenere tra due dita o nella tasca dei jeans, con il rischio di perderla, talmente è leggera.

Sulla superficie troviamo un pulsante di scatto, una porta USB-C per la ricarica del dispositivo (nella parte inferiore), mentre lateralmente lo slot microSD, nascosto da un piccolo sportellino, per espandere la memoria interna. Proprio il prodotto ha già una memoria interna, che può ospitare fino a 50 scatti circa, che può essere incrementato fino ad un massimo di 1GB, con una capacità di 850 immagini. In confezione trova posto un piccolo anello in gomma, che può funzionare anche come laccetto per il trasporto, mentre non manca la presenza del foro a vite, eventualmente per adagiare la camera su un treppiede per una maggiore stabilità.

I materiali utilizzati sono di ottima qualità, sebbene appaia alla stessa stregua di un giocattolo, è un prodotto resistente, che si può facilmente trasportare ovunque si desideri, e che risulta molto bello esteticamente anche semplicemente appoggiato su una mensola in casa. Tornando all’anello in gomma, il suo utilizzo principale non è quello indicato, bensì può funzionare come un piccolo stand, per alzare l’inquadratura mentre eseguito un autoscatto, oppure un mirino che possa facilitare la visuale nello scatto stesso.

Specifiche e prestazioni

Il sensore è un CMOS da 1,5 pollici con filtro a colori primari, scatta immagini con risoluzione di 2560 x 1920 pixel, una lunghezza focale equivalente di 16,25 millimetri, capace di mettere a fuoco da soli 19,4 centimetri fino all’infinito. E’ presente un flash automatico integrato, con portata da 60 centimetri a 15 metri, mentre tra le varie funzioni menzioniamo l’autoscatto, con tempistiche minime di 2 secondi, fino a 10 secondi. L’apertura è F2.2, con tempi di scatto che vanno da un minimo di 1/8000 di secondo, fino ad un massimo di 1/4.

La Fujfilm Instax Pal funziona a batteria, con un tempo di ricarica dai 2/3 ore si possono realizzare numerosi scatti, senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro. Il suo primo utilizzo è la realizzazione di fotografie, con il salvataggio diretto nella memoria interna; gli utenti le possono scaricare sullo smartphone, tramite l’applicazione ufficiale (ma in automatico vengono cancellate dalla suddetta), per poi impostare il formato desiderato e modificarle a piacimento, con tutte le opzioni che abbiamo già visto in passato (tra cui troviamo emoji, filtri, testo, sticker e similari).

Collegando la camera al dispositivo mobile è possibile personalizzarla di pochissimo, come ad esempio il suono dello scatto (selezionandolo tra i tanti disponibili), oppure comunque realizzare uno scatto a distanza e realizzare animazioni che verranno effettivamente stampate sull’immagine, tramite un QR code, da inquadrare successivamente per visualizzarle correttamente. Per stampare direttamente le immagini è possibile evitare tutto quanto appena indicato, per passare direttamente alla connessione diretta, via bluetooth, ad una stampante del brand, tra le tantissime disponibili.

Per ottenere il risultato sperato, dovrete premere il pulsante nella parte inferiore della camera, in modo da effettuare il pairing diretto con la stampante, ottenendo così uno scatto diretto, senza passare dallo smartphone o modificare l’immagine effettivamente realizzata.

Fujfilm Instax Pal – conclusioni

In conclusione Fujfilm Instax Pal è una piccola instant camera da consigliare a tuti gli appassionati, a coloro che sono alla ricerca di un prodotto pressoché unico nel loro genere, che amano scattare immagini in mobilità e non vogliono troppo ingombro; il suo punto di forza sono chiaramente le ridottissime dimensioni, nonché l’aspetto molto giocoso e la semplicità di utilizzo (essendo assenti modalità e schermi vari), è davvero tutto molto intuitivo.

Dall’altro lato della medaglia troviamo solamente un prezzo non propriamente economico (99 euro di listino) e la necessità comunque di aggiungere altro denaro per l’acquisto della necessaria stampante.