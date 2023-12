In un inaspettato e misterioso sviluppo, gli abbonati di Netflix in tutto il mondo si sono trovati di fronte a un enigma digitale proprio oggi, 12 dicembre, a partire dalle 00:20. Un’ondata di disservizi ha colpito la popolare piattaforma di streaming, lasciando molti utenti in uno stato di confusione e frustrazione. Questa situazione anomala, ancora irrisolta, ha scatenato un fiume di segnalazioni sia sui social network sia su Downdetector, un sito noto per monitorare i problemi dei servizi online.

Le segnalazioni hanno iniziato a intensificarsi nelle prime ore di oggi, indicando che qualcosa di insolito stava accadendo con Netflix. Le informazioni raccolte da Tecnoandroid.it rivelano che i problemi sembrano concentrarsi sulla difficoltà di caricare contenuti tramite l’app di Netflix e tramite le smart TV.

Il problema sembra essere globale, con Downdetector che ha attivato l’allarme in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Belgio, Francia, Svizzera, India e Canada. Le testimonianze degli utenti di tecnoandroid.it delineano un quadro di difficoltà variegate: dall’impossibilità di accedere ai propri account, alla difficoltà nel caricare i contenuti, fino a disservizi tra i vari profili collegati allo stesso account. In uno screenshot condiviso da un utente, Netflix avvisa di problemi di streaming su tutti i dispositivi, con un messaggio di errore che appare sulla home page di molti utenti.

Al momento, le informazioni sono scarse. Netflix non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, né a livello internazionale né locale. Questo blackout di Netflix solleva interrogativi non solo sulla stabilità tecnologica della piattaforma, ma anche sulla sua capacità di gestire crisi impreviste e comunicare efficacemente con i suoi utenti. Resta da vedere come e quando Netflix risolverà questi problemi, e quali saranno le ripercussioni di questo evento sul suo rapporto con gli abbonati.