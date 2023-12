Netflix, le migliori SERIE TV di Natale: la classifica UFFICIALE

Siete davanti alla TV e non sapete cosa guardare su Netflix questa sera? Ci sono alcuni suggerimenti che non potete certamente tralasciare.

Nella classifica in basso, ci sono i primi quattro posti occupati rispettivamente da quattro serie TV di gran livello.

Netflix, ecco le migliori serie che non potete perdervi a Natale

Il primo posto della classifica classifica attualmente è occupato da una serie a tema natalizio. Se non avete ancora visto la nuova stagione di Odio il Natale, non potete fare altro che collegarvi su Netflix e guardarla insieme a qualcuno. Qui un’infermiera single sarà disposta a mentire alla sua famiglia dicendo di avere un fidanzato. Una volta affermato ciò, avrà 24 giorni di tempo per trovare un partner per Natale.

Il secondo posto è occupato stabilmente da una nuova produzione che si chiama Uno splendido errore. La storia parla di una ragazzina che dopo un evento davvero tragico, si ritrova a vivere insieme alla sua tutrice legale e alla sua famiglia numerosissima in una piccola città dove imparerà tantissime cose sui valori fondamentali della vita.

Al terzo posto ecco Pax Massilia, nuova serie TV su Netflix fatta di 6 episodi. Uno spacciatore proverà ad estendere il suo dominio sull’intera città di Marsiglia, in Francia. Un capitano della polizia si ribellerà e accoglierà all’interno della sua squadra una nuova recluta che avrà un piano per fermare tutto ciò.

Il quarto posto è occupato al momento da Obliterated – Una notte da panico. Un complotto mortale sarà sventato da una squadra di forze speciali a Las Vegas con i festeggiamenti che seguiranno subito dopo. Emergerà però una vera minaccia subito dopo e tutti dovranno riprendersi al più presto per salvare la città.