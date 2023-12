Quante volte usciamo di casa e le temperature sono così imprevedibili da non riuscire a sapere come vestirsi. Di mattina c’è fresco, ma il pomeriggio fa caldo, ecc. Spesso ci è capitato di indossare una maglietta che non può adattarsi ai continui sbalzi di temperatura. Il risultato di queste sfide climatiche sono malanni ed influenze. La soluzione potrebbe essere più vicina di quanto si pensa. Infatti, sta per arrivare un’invenzione rivoluzionaria: FibeRobo. Questa particolare fibra intelligente, sviluppata dai ricercatori del MIT, potrebbe cambiare radicalmente la nostra esperienza con i vestiti e risolvere numerosi problemi legati alla gestione della temperatura corporea.

FibeRobo: il tessuto “intelligente”

A differenza dei tessuti tradizionali, FibeRobo è composta da Liquid Crystal Elastomers (LCEs), molecole capaci di comportarsi sia come liquidi che come cristalli periodici quando esposte a specifiche condizioni di temperatura. Questa peculiare struttura consente alla fibra di contrarsi quando sottoposta al calore e di invertire il processo quando la temperatura diminuisce, tutto senza la necessità di sensori esterni o componenti complessi. Quindi, si potrebbe avere un tessuto che è in grado di adattarsi in modo dinamico a tutte le diverse variazioni termiche ambientali.

Il processo di creazione di vestiti con il tessuto intelligente FibeRobo è altrettanto innovativo. Il team del MIT ha utilizzato una particolare macchina per maglieria industriale per produrre una giacca a compressione controllata che può essere gestita attraverso una connessione Bluetooth. Per testare l’efficacia della fibra intelligente, i ricercatori hanno sperimentato questa innovativa tecnologia su uno dei loro animali domestici, creando una giacca per cani. Un altro prototipo interessante è stato un reggiseno sportivo adattivo, dotato di ricami FibeRobo che si attivavano durante l’allenamento, garantendo in questo modo il supporto necessario al momento giusto.

La capacità del team del MIT di produrre circa un chilometro di fibra in un solo giorno apre prospettive entusiasmanti per il futuro. Il loro obiettivo è continuare a perfezionare la composizione dei Liquid Crystal Elastomers, rendendoli biodegradabili o riciclabili, contribuendo così a ridurre l‘impatto ambientale dei materiali tessili intelligenti. L’innovazione di FibeRobo potrebbe rappresentare solo l’inizio di una rivoluzione nei tessuti intelligenti, trasformando radicalmente il modo in cui vengono concepiti ed indossati i vestiti.