Da qualche anno la friggitrice ad aria, in molte famiglie è andata a sostituire il classico forno elettrico. Il primo motivo è sicuramente il tempo di attesa, la friggitrice ad aria raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi.

Il secondo motivo è la croccantezza delle pietanze, che assomigliano ad un fritto ma senza l’utilizzo di olio. La piattaforma Amazon propone il modello Ariete da 5.5 litri ad un ottimo prezzo. Andiamo a scoprire insieme alcune caratteristiche.

Friggitrice ad Aria Ariete da 5.5 litri ad un ottimo prezzo

La circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello cuoce gli alimenti in maniera uniforme; gusterai sapori e profumi della frittura tradizionale con un solo cucchiaio di olio. La tecnologia della friggitrice ad aria ti consente di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale. Dispone inoltre di 7 modalità di cottura preimpostata.

Grazie al cestello extra large da 5,5 litri potrai cuocere grandi quantità di pietanze (fino a 2,5 kg di patatine fritte) in una sola volta per accontentare subito tutta la famiglia. Questa friggitrice ad aria non disperde in casa fumo e odore di fritto tipico della friggitrice tradizionale ad olio.

Infine, una parte importante per tutte le donne e uomini in cucina, è facilissima da pulire dopo ogni utilizzo; inoltre riduce l’impatto ambientale, perché non dovrai smaltire l’olio esausto. Se volete scoprire maggiori dettagli non vi resta che dare un’occhiata alla pagina dedicata sulla piattaforma, a questo link. La troverete proposta a soli 72.29 euro, un peccato farsela scappare.