CoopVoce, uno degli operatori virtuali più conosciuti in Italia, continua a distinguersi nel panorama delle offerte mobile grazie alla vasta gamma di scelte e alle tariffe altamente competitive. Recentemente, l’operatore ha introdotto un’innovazione interessante che potrebbe rendere la scelta dei servizi ancora più trasparente per gli utenti. Il gestore, infatti, oltre che per le promozioni allettanti, si distingue per la qualità e per il lavoro costante effettuato per migliorare l’esperienza degli utenti.

Cosa consente la Mappa CoopVoce

La novità che ci interessa è che sul sito ufficiale CoopVoce è stata appena pubblicata una mappa interattiva che permette agli utenti di esplorare la copertura dell’operatore su tutto il territorio nazionale. La nuova pagina dedicata alla copertura sottolinea la dipendenza da TIM e offre strumenti interattivi per esaminare la qualità del servizio in diverse aree geografiche.

Grazie a uno strumento di ricerca sulla sinistra della pagina, gli utenti possono selezionare un’area specifica e visualizzare la copertura CoopVoce sia per la rete 4G che per la rete 2G. La mappa, posizionata sulla destra, consente di effettuare lo zoom per identificare dettagli specifici. Tuttavia, queste indicazioni sono approssimative e possono variare a seconda di vari fattori come la distanza dai ripetitori e la saturazione della zona.

Promo di Dicembre: Evo 180

CoopVoce continua a distinguersi nel mercato italiano delle telecomunicazioni offrendo soluzioni convenienti e vantaggiose per i nuovi clienti e coloro che desiderano effettuare la portabilità del proprio numero. Con tariffe competitive e un’ampia copertura sulla rete TIM, il gestore si conferma come un’opzione interessante per coloro che cercano risparmi e servizi affidabili.

La miglior offerta per la portabilità per dicembre 2023 è l’EVO 180. Questa soluzione comprende chiamate da effettuare per contattare chiunque senza limiti di tempo. Altri vantaggi sono i 1.000 messaggi a disposizione e i 180 GB di dati di navigazione alla velocità del 4G. Il prezzo fisso dell’EVO 180 è di soli 9,90 euro al mese, e l’operatore garantisce che questo costo rimarrà invariato “per sempre”. CoopVoce si distingue così per la sua politica di prezzi stabili nel tempo, senza modifiche impreviste.

CoopVoce semplifica ulteriormente l’esperienza del cliente, addebitando il costo del piano telefonico direttamente sul credito residuo senza la necessità di impostare un metodo di pagamento automatico.