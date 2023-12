Lidl sembra essere letteralmente impazzita con il lancio di una campagna promozionale assolutamente capace di riassumere ed includere al proprio interno i migliori prodotti in circolazione, così da riuscire a raggiungere l’acquisto dei device più in voga nel periodo corrente.

Il volantino riparte con una serie di importanti riduzioni applicate su svariate categorie merceologiche, in questo modo l’utente potrà spaziare a piacimento sulle stesse, ed avere sempre la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Ogni giorno vi attendono i migliori sconti da Lidl, con possibilità di acquisto esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio (non sul sito ufficiale).

Lidl, aprite subito le offerte del volantino

Lidl mette le ali agli sconti con la settimana che anticipa il Natale, infatti sono davvero tantissimi i prodotti di elettronica in promozione per poco tempo, tra questi troviamo robot aspirapolvere lavapavimenti, con un prezzo finale di soli 149 euro (controllabile direttamente con il piccolo telecomando incluso in confezione), oppure una aspirapolvere ricaricabile 2-in-1, il cui prezzo si aggira attorno ai 149 euro, esattamente lo stesso del precedente dispositivo.

Un occhio viene portato anche alla casa, in particolare al ferro da stiro a vapore di marca Philips, che costa solamente 19,99 euro, oppure lo stiracamicie, disponibile all’acquisto a soli 59 euro. La spazzola a batteria per le sneakers costa solamente 7,99 euro, un prezzo davvero ridicolo che prevede una riduzione del 20% rispetto al valore originario di 9,99 euro.