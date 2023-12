Batteria in carica di notte - attenti ad imbattervi in una grave esplosione, ecco come evitarla

Un sondaggio condotto nel 2022 da OnePlus, un’azienda di telefonia cellulare di rilievo globale, ha fornito dati interessanti sulle abitudini di ricarica degli smartphone degli americani. Secondo lo studio, il 69% degli intervistati, su un campione di 1.000 utenti, ha riferito di ricaricare il proprio cellulare almeno due volte al giorno. Più di un terzo ha espresso preoccupazioni sul fatto che ricariche frequenti o notturne possano danneggiare la batteria dello smartphone.

Smartphone in carica di notte: i consigli sulla conservazione

Il 64% degli intervistati ha dichiarato di caricare il telefono durante la notte. Nel contesto mondiale, Bankmycell stima che nel 2023 ci siano 6,92 miliardi di utenti di smartphone, pari all’85,8% della popolazione globale. Aggiungendo i telefoni cellulari di base, il numero sale a 7,33 miliardi, coprendo il 90,90% della popolazione mondiale. Le opinioni sull’opportunità di caricare il cellulare di notte variano: alcuni la considerano sicura, altri la sconsigliano. Esaminiamo cosa raccomandano i principali brand di smartphone.

Apple, leader globale del settore con oltre 1,5 miliardi di utenti e una quota di mercato del 29,6%, ha emesso un avviso sui rischi di dormire con un dispositivo in carica, segnalando possibili pericoli come incendi, scosse elettriche, lesioni o danni. L’azienda avverte che il telefono e gli adattatori USB possono surriscaldarsi durante la ricarica e consiglia di tenere il dispositivo in un’area ben ventilata.

Samsung, con più di 1 miliardo di utenti e una quota di mercato del 24,2%, rassicura che le loro batterie non rischiano la sovraccarica se lasciate collegate durante la notte. La società ha introdotto “cariche di manutenzione” per mantenere la batteria completamente carica. Consiglia di scollegare il telefono una volta carico e di evitare di lasciarlo su materiali infiammabili durante la ricarica.

Xiaomi, con una quota di mercato del 10,8% e circa 600 milioni di utenti, è nota per i suoi caricabatterie ultra-rapidi. La società suggerisce di non lasciare il telefono in carica per tutta la notte a causa del rischio di sovraccarica.

Per ricaricare in modo sicuro il cellulare, è consigliato:

Mantenere aggiornato il software del telefono.

del telefono. Utilizzare caricabatterie originali o certificati dal produttore.

o certificati dal produttore. Evitare l’esposizione del telefono a temperature estreme.

Ricaricare su superfici rigide e ventilate .

. Preferire brevi periodi di ricarica durante il giorno.

durante il giorno. Mantenere la batteria tra l’80% e il 20% di carica per ottimizzare la sua durata.

In generale, i rischi associati alla ricarica dei telefoni sono minimi, ma il surriscaldamento può essere evitato con precauzioni semplici e pratiche.