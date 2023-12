Kena Mobile si conferma come uno dei protagonisti di spicco nel panorama degli operatori telefonici, attirando l’attenzione grazie a un ventaglio di offerte versatile e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Tra le proposte più allettanti figura la Kena 6,99 130 GB Promo Plus, un piano che si distingue per l’ampia gamma di vantaggi offerti.

Questo affare straordinario include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi, 200 SMS verso qualsiasi destinatario e un pacchetto dati eccezionale di 130 GB con connessione 4G. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui: l’attivazione dell’offerta non solo ti assicura una SIM gratuita, di norma disponibile con un piccolo pagamento iniziale di 4,99 euro, ma ti offre anche il primo mese gratuitamente. Inoltre, quando ti trovi all’estero, potrai godere di chiamate e messaggi illimitati, oltre a 7 GB di dati internet utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea.

Kena Mobile: la connettività al massimo ad un prezzo incredibile

Kena Mobile non si accontenta di offrire semplicemente un’offerta vantaggiosa, ma va oltre per premiare i suoi clienti fedeli. Con l’attivazione dell’offerta, il costo di 4,99 euro per l’attivazione diventa gratuito, e per un intero anno potrai beneficiare di un extra di 50 GB di dati ogni mese.

L’attivazione di Kena 6,99 130 GB Promo Plus è incredibilmente semplice e flessibile. Puoi completare l’intera procedura attraverso la pagina ufficiale dell’operatore, cliccando sul tasto “Acquista”, o contattando l’assistenza clienti al numero 181. In alternativa, l’app Kena Mobile offre un comodo strumento per sottoscrivere l’offerta.

Questa promozione è disponibile sia per coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile sia per chi intende effettuare la portabilità, conservando il proprio vecchio numero. Tuttavia, è importante notare che la portabilità non è possibile se il numero proviene da WindTRE, Vodafone o TIM.

Chiamate senza limiti e un mare di dati

Per gli appassionati di calcio e appassionati di serie TV, Kena Mobile offre un’ulteriore opportunità con l’opzione di attivare KENA TIMVISION a soli 25,99 euro al mese per i primi due mesi (con un successivo aumento a 30,99 euro al mese). Questo pacchetto speciale consente di godere della Serie A su DAZN e della Champions League su Infinity+, offrendo anche accesso al ricco catalogo di Mediaset e Discovery+ per appagare la tua voglia di intrattenimento in streaming. Questa offerta straordinaria è valida fino al 13 dicembre, quindi non perdere l’occasione di arricchire la tua esperienza multimediale con Kena Mobile.