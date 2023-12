Ogni giorno tutti gli utenti entrano in contatto con un pericolo che mette a rischio i loro conti correnti e anche i loro dati sensibili, stiamo ovviamente parlando dei tentativi di truffa online o tramite SMS che oramai sono all’ordine del giorno e sfruttano la connessione globale per raggiungere il maggior numero di vittime possibile in modo da massimizzare i profitti.

Entrare dunque in contatto con una truffa e ormai all’ordine del giorno e ecco dunque perché conoscere tutti i metodi utilizzati dai truffatori e le varie truffe che si diffondono in giro per la nazione e essenziale per non cascare nei tranelli e proteggere dunque ciò che a noi è più caro come la nostra privacy o i nostri risparmi.

un metodo molto utilizzato per truffare gli utenti e senza alcun dubbio il phishing, tale pratica è molto diffusa e anche molto subdola sebbene sia molto semplice, consiste infatti in una comunicazione truffaldine che induce chi legge a compiere errori che gli costeranno tutti i propri dati e di conseguenza permetteranno i truffatori di adempiere al loro obiettivo, ovvero appropriarsi dei dati sensibili e utilizzarli per furti in banca o furti di identità.

Nuova truffa a nome Poste

la nuova truffa è entrata in circolazione in Italia colpisce un target specifico, stiamo parlando dei clienti di Poste Italiane dotati di un conto BancoPosta, quest’ultima infatti si presenta come un SMS che avvisa urgentemente la vittima di un accesso non autorizzato da dover gestire tramite un apposito link, quest’ultimo però rimanda ad un sito web clonato che ha la sola funzione di copiare tutti i dati sensibili della vittima per inviarli al creatore della truffa che così li utilizzerà per derubare il conto BancoPosta dell’utente in tutta facilità.