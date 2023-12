Uno degli operatori maggiormente diffusi nel nostro territorio è senza alcun dubbio PosteMobile, si tratta di un operatore virtuale che opera in via ufficiale dal 2008 e che negli ultimi anni ha visto la sua crescita esponenziale, il tutto ovviamente nel campo cellulare grazie alle numerose offerte disponibili ad un prezzo decisamente conveniente sia per rete mobile ma anche per rete fissa.

L’azienda è frutto di una collaborazione tra Poste Italiane e Vodafone che ha assunto l’ufficialità nel lontano 2007, la quale ha consentito all’azienda di far girare i propri device proprio sulle reti Vodafone, le quali tuttora sono la base di lavoro e di funzionamento per PosteMobile.

Accordo rinnovato

Ebbene proprio del rapporto tra PosteMobile e Vodafone vi parliamo oggi, dopo un periodo di allontanamento in favore di Windtre, terminato poi nel 2020 per il passaggio a Vodafone, dai dati semestrali di quest’ultima si evince come l’accordo per l’utilizzo delle reti dell’operatore rosso sia stato prolungato e infatti tutte le attivazioni verranno agganciate su rete Vodafone e sfrutteranno le tecnologie ad essa legate: fino al 4G+ da 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, addio al 3G che come per molti altri operatori, è stato dismesso circa nel 2021.

Ed ecco dunque il comunicato ufficiale di Vodafone: “A ottobre abbiamo abbiamo raggiunto un accordo con PostePay (la società del gruppo Poste Italiane che gestisce PosteMobile, ndr) per prolungare fino al termine del 2028 l’accordo di fornitura all’ingrosso della rete – si legge nel documento.“.

Dunque fino al 2028 PosteMobile continuerà ad appoggiarsi alla rete Vodafone e a tutte le sue tecnologie.