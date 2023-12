Vodafone Silver a Natale con prezzi SHOCK, ci sono 150 GB

Vodafone sta ripristinando alcune offerte del passato con prezzi più bassi. In questo modo il rientro di coloro che sono scappati via in passato sarà assicurato, a colpi di tanti contenuti e soprattutto di prezzi che andranno al di sotto dei valori normali. D’altronde se si vuole avere il meglio, bisogna affidarsi ad un provider come Vodafone, che è stato eletto come il migliore in merito alla copertura durante l’ultimo 2022 e in questi mesi del 2023.

Ciò che rende Vodafone un gestore particolarmente performante è poi il suo servizio clienti. Sono infatti moltissime le persone che hanno elogiato l’abilità degli operatori nel risolvere i problemi, anche qualora si siano manifestate delle discrepanze con i costi. Il famoso gestore è infatti l’unico a risarcire gli utenti istantaneamente.

Vodafone, con queste nuove offerte ritornano tanti vecchi clienti: ecco le Silver

Il miglior metodo per Vodafone per recuperare utenti è quello di abbassare i prezzi mensili. Ovviamente serve anche ripristinare quelle vecchie offerte che in passato hanno fatto battere il cuore al pubblico, anche se con prezzi in questo caso nettamente più bassi.

A testimoniarlo sono soprattutto le nuove Silver, che sono due. La prima consente di avere ogni mese minuti senza limiti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, con 100 giga disponibili in 4G per un totale di 7,99 € al mese. La seconda offerta aumenta leggermente il prezzo, salendo a 9,99 € mensili. Al suo interno ci sono sempre i soliti minuti e messaggi ma questa volta con 150 giga in 4G.

Ogni mese sarà poi possibile avere anche 50 giga in più grazie alla sottoscrizione del servizio di pagamento automatico SmartPay.