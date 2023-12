Looking Glass Factory, la società che progetta display olografici, ha creato il primo display olografico portatile al mondo, il suo nome è Looking Glass Go.

Si tratta di un progetto davvero molto ambizioso, che si pone l’obiettivo di rivoluzionare completamente il settore dei display e offrire la possibilità di vivere un’esperienza di visualizzazione immersiva in 3D, senza bisogno di occhiali speciali o visori.

Insomma stiamo parlando di una tecnologia del futuro, un futuro che forse non è poi così tanto lontano.

Display olografico Looking Glass Go, funzioni e caratteristiche principali

Il nuovo display olografico Looking Glass Go è stato lanciato su Kickstarter con offerte a partire da 199 dollari.

Questa tecnologia, grazie ad un complesso e sofisticato software AI, è in grado di trasformare le foto bidimensionali in ologrammi tridimensionali.

Il dispositivo, infatti, incorpora al suo interno una fotocamera plenottica di alta precisione che permette di inclinare l’immagine secondo l’angolo desiderato. Riuscendo ad offrire un’esperienza visiva completamente nuova e coinvolgente.

Inoltre, grazie all’ app Liteforms, combinata con la potenza di ChatGPT, gli utenti potranno generare personaggi olografici personalizzati. Credo veri e propri assistenti desktop virtuali, con personalità e voce propria.

Looking Glass Go, possiede inoltre una connettività Wi-Fi integrata e una memoria capace di contenere oltre mille ologrammi.

Il nuovo display portatile ha una risoluzione di ingresso di 1.440 x 2.560 pixel e un rapporto d’aspetto di 9:16.

Esso, realizzato in ABS, acciaio e vetro, misura solo 16 x 8 x 1,9 cm e pesa 235 grammi.

Insomma, il display Looking Glass Go, con il suo design originale e le sue numerosissime applicazioni, aprirà una finestra verso il futuro delle interazioni digitali.