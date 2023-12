WindTRE, 4 SUPER offerte fino a 200 GB al mese ora disponibili

Il meglio che un gestore italiano può offrire oggi consiste in tanti contenuti e prezzi molto bassi. A tale richiamo non poteva non farsi notare WindTRE, che infatti ha dato modo agli utenti di sottoscrivere ben 5 promo diverse.

WindTRE, queste sono le migliori 5 offerte del gestore per il mese di dicembre

Dopo aver visto le offerte degli altri provider, WindTRE ha scelto di mettere in campo tutte le sue forze. Queste ovviamente si tramutano in offerte, le quali questa volta sono addirittura 5.

Gli utenti dunque avranno larga scelta, a partire da una vecchia conoscenza che è la GO 150 Flash+ Digital. Tale soluzione consente a tutti di poter avere minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa, 200 SMS verso tutti e un quantitativo pari a 150 giga in 4G per navigare sul web. Il tutto ad un costo di 8,99 € al mese.

Arrivano poi le offerte con il 5G, che sono tre. Si parte dalla Super 5G, promo che al suo interno vanta per tutti gli under 30 e gli over 70 tutti i migliori contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi e infine 100 giga in 5G a 9,99 € al mese.

L’altra offerta è la Full 5G, promo che costa 14,99 €. Al suo interno gli utenti troveranno minuti illimitati verso tutti, 200 messaggi e ben 200 giga in rete 5G.

L’ultima soluzione, sempre con la migliore rete, è la famosa Start 5G. Questa promo è in grado di offrire tutti i mesi minuti illimitati, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 5G per 12,99 € mensili.