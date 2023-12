In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo una videocamera per interni marca Blurams ad un prezzo davvero molto conveniente, a cui si può anche aggiungere un coupon sconto di 11 euro.

Un prodotto davvero molto interessante per tenere sotto controllo la nostra abitazione o il nostro ufficio mentre non ci siamo. Molti utenti la utilizzano anche per tenere d’occhio i propri pelosetti nei momenti di assenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Videocamera per interni Blurams in offerta su Amazon

La telecamera wifi interno garantisce una visibilità in alta risoluzione da 2K con maggiori dettagli e nitidezza. La visione notturna a colori si attiva automaticamente di notte, con LED IR integrati che estendono la visibilità fino a 10 m. Non perderti nessun dettaglio, anche nell’oscurità.

Basta che i vostri figli o genitori anziani premano il pulsante di chiamata One-Touch sulla telecamera interno casa per chiamarvi sul vostro telefono quando ne hanno bisogno. La riduzione avanzata del rumore fa il resto, garantendo un audio forte e chiaro grazie all’eliminazione dell’eco dell’altoparlante della telecamera wifi.

La videocamera sorveglianza interno wifi fornisce una copertura completa a 360 gradi e può essere facilmente controllata dalla app per telefono blurams oppure dal software per PC. La funzione di trasmissione dal vivo della telecamera per cani consente di tenere sempre sotto controllo anziani, bambini e animali domestici, e di catturare o registrare qualsiasi momento significativo. Questa telecamera wifi interno senza fili consente di attivare o disattivare il rilevamento di suoni/movimenti/persone/animali. A soli 24.99 euro seguendo questo link.