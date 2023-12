Le SUPER promozioni di Very Mobile, ho. e Kena!

Gli operatori semi-virtuali Very Mobile, Kena e ho. Mobile continuano a offrire promozioni vantaggiose anche nel mese di dicembre 2023. Le offerte in questione includono minuti illimitati, SMS illimitati e almeno 100 gigabyte di traffico dati, il tutto al costo fisso di 5,99 euro al mese.

Le promozioni in questione sono Very 5,99 Flash Back, Kena 5,99 100GB Promo Top e ho. 5,99 100GB. Per poter usufruire di queste offerte è necessario richiedere la portabilità del numero provenendo da specifici operatori, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Very 5,99 Flash Back

Partendo dall’offerta Very 5,99 Flash Back, valida fino all’11 dicembre 2023, essa include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 gigabyte di traffico dati mensile in 4G con velocità in download e upload fino a 30 Mbps, il tutto al prezzo fisso di 5,99 euro al mese. Inoltre, con questa offerta è prevista una ricarica omaggio nel primo mese di attivazione.

Per attivare questa offerta, è necessario provenire da specifici operatori, e per le nuove attivazioni online, sia il costo di attivazione che quello della SIM sono entrambi gratuiti.

Da sottolineare che Very Mobile è un servizio di telefonia prepagato ricaricabile dell’operatore Wind Tre S.p.A. e utilizza la rete WindTre 4G.

Kena 5,99 100GB Promo Top

Per quanto riguarda Kena 5,99 100GB Promo Top, valida fino all’8 gennaio 2024, include minuti illimitati, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 gigabyte di traffico dati in 4G con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload 30 Mbps. Inoltre, durante il periodo natalizio, sono inclusi 50 gigabyte aggiuntivi ogni mese per 12 mesi, raggiungendo un totale di 150 gigabyte mensili per il primo anno.

Per attivare questa offerta, i nuovi clienti possono richiedere portabilità da vari operatori, e la spesa iniziale prevede un costo di 10 euro, composto dal primo mese anticipato e da 4,01 euro rimanenti come credito residuo. L’attivazione è gratuita, sia per il costo di attivazione che per la SIM, se attivata online.

Kena Mobile utilizza la rete di TIM e, in caso di superamento dei Giga mensili, la navigazione viene bloccata.

ho. 5,99 100GB

Infine, l’offerta ho. 5,99 100GB, attivabile fino a nuova comunicazione, include minuti illimitati, SMS illimitati e 100 gigabyte di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese. Bisogna richiedere la portabilità massimo entro 15 giorni dall’attivazione della SIM. Se si supera questa data si perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà al costo mensile di 11,99 euro.

L’operatore virtuale ho. Mobile, un brand di VEI controllato da Vodafone Italia, offre servizi accessori inclusi senza costi aggiuntivi come SMS ho. chiamato, avviso e trasferimento di chiamata, il servizio credito residuo 42121, e navigazione hotspot. La navigazione si blocca in caso di credito insufficiente, ma è possibile attivare il servizio di autoricarica.

Il servizio Roaming per l’Unione Europea e per il Regno Unito comprende minuti ed SMS validi alle stesse condizioni italiane, mentre c’è un limite stabilito ogni mese per il traffico dati. Con ho. 5,99 100GB la soglia di traffico internet è pari a 5,5 Giga. Va notato che l’offerta è attivabile solo provenendo da specifici operatori.