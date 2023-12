Se per Natale avete intenzione di regalare un monitor da Gaming ad un vostro parente o amico, dovreste dare un’occhiata alla piattaforma Amazon.

Quest’ultima sta infatti proponendo Samsung Odyssey G3 ad un prezzo davvero molto interessante. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Odyssey G3 ad un prezzo top su Amazon

Perfetto per il gaming più estremo, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è dotato di uno display piatto VA da 24″ a risoluzione 1.920×1.080 pixel con un refresh rate di 144Hz per offrire le migliori prestazioni. Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 ha anche un tempo di risposta di 1ms, ideale per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Grazie al supporto a AMD FreeSync Premium, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 assicura un’esperienza di gioco fluida e senza tearing, riducendo stuttering e input lag. Inoltre, Low Framerate Compensation (LFC) offre immagini estremamente veloci.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è anche ruotabile in verticale e dispone di uno stand regolabile in altezza. Il dispositivo è dotato di un design estremamente moderno ed è privo di cornici su tre lati per ottimizzare lo spazio di gioco sul display. Insomma, tutto ciò che serve ad un appassionato di gaming. Seguendo questo link potrete acquistarlo a soli 145.90 euro.