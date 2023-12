Come già detto in precedenti articoli, in questo periodo gli operatori telefonici italiani sono più che mai impegnati per stupire gli utenti e la concorrenza con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di proporre la sua iniziativa. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco lanciato la nuova offerta mobile denominata 1Mobile Flash 220 Xmas Edition.

1Mobile, arriva per le festività natalizie l’offerta 1Mobile Flash 220 Xmas Edition

Per celebrare l’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di rendere disponibile la nuova offerta denominata 1Mobile Flash 220 Xmas Edition. Si tratta come sempre di un’offerta davvero conveniente soprattutto ora. Questa offerta è infatti un’edizione limitata di una precedente promo proposta in passato dall’operatore virtuale.

Nella sua versione natalizia, questa offerta viene proposta con i primo mese del rinnovo scontato del 50%. Oltre a questo, come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, il costo di attivazione sarà gratuito per tutti i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Qualora migliore occasione, quindi, per passare all’operatore virtuale 1Mobile. Ricordiamo che l’offerta 1Mobile Flash 220 Xmas Edition include ogni mese fino a 220 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 90 SMS verso tutti i numeri ad un costo per il rinnovo mensile di 9,99 euro. Ricordiamo inoltre che l’operatore ha prorogato anche il resto del suo favoloso catalgo di offerte mobile. Tra queste, rimane ad esempio disponibile l’offerta denominata 1Mobile Special 180, che include ogni mese fino a 180 GB di traffico dati.