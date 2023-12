1Mobile è uno tra gli operatori telefonici più convenienti presenti nel nostro paese e ora gli utenti avranno accesso ad un catalogo davvero sorprendente. Anche per questa prima metà di dicembre, infatti, l’operatore sta proponendo il suo vasto catalogo di offerte mobile con tanti giga per navigare ad un costo davvero bassissimo. Ecco qui di seguito le offerte più interessanti.

1Mobile, fino a metà dicembre disponibili tante super offerte mobile

Anche fino a metà dicembre, l‘operatore telefonico virtuale 1Mobile proporrà agli utenti il suo vasto catalogo di offerte mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore in questione è uno fra i più convenienti. Le offerte proposte da 1Mobile, infatti, includono nel proprio bundle davvero tanto ed hanno un costo comunque contenuto.

Una di queste offerte è 1Mobile Special 180. Come suggerisce il nome, il bundle comprende 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 80 SMS verso tutti i numeri. Il costo è molto basso, dato che parliamo di appena 8,99 euro al mese. Gli utenti potranno poi scegliere di attivare anche l’offerta denominata 1Mobile Top 150.

In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è però comunque più basso, dato che si tratta di 7,99 euro al mese. Ma non è tutto, dato che gli utenti potranno sfruttare il primo mese di questa offerta ad un prezzo scontato di 5 euro.