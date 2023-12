Kena Mobile è l’operatore telefonico virtuale low cost di Tim. Il gestore si insinua nel panorama telefonico italiano come soluzione per tutti coloro che intendono risparmiare sulla rete mobile, senza rinunciare però alla qualità dei servizi.

A tal proposito, in occasione delle feste di Natale, Kena mobile mette a disposizione dei suoi utenti, vecchie e nuovi, un offerta esclusiva, disponibile probabilmente a tempo limitato.

Kena Promo Top, l’offerta più esclusiva del momento

L’offerta di cui vi stiamo parlando è nota con il nome Kena promo top, essa il prezzo di appena 5,99 euro al mese, offre una pluralità di servizi che un qualsiasi altro operatore telefonico presenterebbe decisamente ad un prezzo maggiore.

Ma vediamo meglio di cosa comprende:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti , senza scatto alla risposta né altri costi aggiuntivi;

, senza scatto alla risposta né altri costi aggiuntivi; 200 SMS verso tutti!

verso tutti! 100 GB di Internet alla velocità del 4G ;

alla velocità del ; 50 GB extra di Internet ogni mese per 12 mesi (Se arrivate la promozione dal 29 Novembre 2023);

ogni mese per 12 mesi (Se arrivate la promozione dal 29 Novembre 2023); Servizio di Ricarica Automatica ;

; Copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale, grazie alla linea presa in prestito da Tim;

su tutto il territorio nazionale, grazie alla linea presa in prestito da Tim; Servizio VoLTE supportato, per tutti i dispositivi compatibili e grazie al quale potrete effettuare chiamate telefoniche utilizzando la connessione dati, piuttosto che la copertura di rete;

supportato, per tutti i dispositivi compatibili e grazie al quale potrete effettuare chiamate telefoniche utilizzando la connessione dati, piuttosto che la copertura di rete; Velocità in download fino a 60 Mbps ed in upload fino a 30 Mbps;

fino a 60 Mbps ed in fino a 30 Mbps; Costo di attivazione GRATIS !

L’offerta è valida per tutti i clienti e per coloro che intendono effettuare una portabilità da altro operatore telefonico.

Per ulteriori dettagli a riguardo consultate il sito web ufficiale di Kena.