Cari utenti Android, sapevate che il vostro amato sistema operativo dispone di una soluzione antivirus integrata?

Ebbene sì, si tratta di una funzione un po’ nascosta all’interno dei vostri dispositivi, ma che è davvero molto utile.

In quanto navigando in rete, potrebbe capitare di imbattersi in qualche sito pericoloso che, a nostra insaputa, potrebbe provare ad introdurre virus o altri malware all’interno dei vostri dispositivi, per metterne a rischio la sicurezza e la tutela della privacy dei vostri dati.

L’ antivirus di cui vi stiamo parlando è facilmente accessibile su Android in pochi e semplici passaggi.

Google Play Protect, l’ antivirus che protegge il tuo dispositivo Android

L’antivirus di Google Play Protect, è un sistema di protezione che aiuta a mantenere gli smartphone Android al sicuro dalle principali minacce che possono arrivare dalle applicazioni che decidiamo di installare sui nostri dispositivi.

Per poterlo attivare bisogna accedere al Play Store di Google. Una volta giunti sullo Store online dovrete cliccare sull’icona del vostro account che si trova in alto a destra e selezionare la voce “Play Protect”.

Così facendo, potrete accedere al sistema di protezione che, di default, già sarà attivo sul vostro dispositivo.

Qui troverete tutte le informazioni relative alla scansione più recente eseguita automaticamente.

Tuttavia, è anche possibile effettuare la scansione manualmente. Basterà premere semplicemente il pulsante “Analizza” , che si trova al centro dello schermo ed il gioco è fatto.

Il sistema avvierà una veloce scansione del sistema.

Insomma niente di più semplice, per tenere i vostri dispositivi costantemente al sicuro.