Come rivelato qualche giorno fa, nella giornata di ieri 5 dicembre 2023 il produttore cinese Huawei ha annunciato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone. Si tratta in particolare del nuovo Huawei Enjoy 70, un device di fascia media ma con una serie di caratteristiche interessanti, tra cui una grande batteria da 6000 mah di capienza. Ecco qui di seguito i dettagli.

Huawei Enjoy 70, arriva ufficialmente il nuovo mid-range di Huawei

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Huawei ha presentato in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Huawei Enjoy 70. Come già detto in apertura, quest’ultimo può vantare la presenza di una batteria molto grande. Quest’ultima ha infatti una capienza di 6000 mah e supporta la ricarica rapida da 22.5W.

Come anticipato qualche giorno fa da alcune immagini renders, possiamo notare la presenza di un design molto curato esteticamente. Le colorazioni Black e White, in particolare, sono caratterizzate dalla presenza di diversi dettagli dorati tutto attorno al modulo fotografico. Lo smartphone è anche disponibile nella colorazione Green.

Per quanto riguarda il resto, il nuovo device di Huawei presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.75 pollici. Lato prestazionale, sotto alla scocca troviamo un processore octa core. L’azienda non ha ancora rivelato di quale soc si tratti, ma i rumors parlano del Soc Kirin 710A. Come peculiarità, troviamo un tasto fisico personalizzabile denominato Enjoy X.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Huawei Enjoy 70 sarà disponibile per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 155 euro al cambio attuale.